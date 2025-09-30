Archivo - Toyota lanza el Corolla Cross Hybrid 2025 en España desde 36.500 euros, nuevo diseño y versión GR Sport. - TOYOTA - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca japonesa Toyota ha lanzado su nuevo Corolla Cross Hybrid con una nueva imagen exterior y la incorporación del nuevo acabado GR Sport, disponible desde 36.500 euros (gama Style Hybrid 140) en la red oficial de concesionarios de la marca en España.

Con respecto a su versión anterior, su cambio más destacado nace con la nueva parrilla frontal que ha sido rediseñada en sus dos versiones, un interior con mejor aprovechamiento del espacio y la incorporación de nuevas funcionalidades tecnológicas.

DOS VARIANTES DE MOTORIZACIÓN Y EL NUEVO ACABADO 'GR SPORT'

Este C-SUV de Toyota se presenta con dos motorizaciones en el mercado, una versión 'Hybrid 140' con una potencia combinada de hasta 140 CV en acabado 'Style' a la que se une la gama 'Hybrid 200' que presenta un rendimiento combinado cercano a los 180 CV de potencia -disponible en los acabados Style y GR Sport-.

A esta última motorización se suma la nueva variante Hybrid 200 inteligente 4x4 Style que permite una conducción con las máximas prestaciones de este modelo junto con tracción a las cuatro ruedas.

El acabado 'GR Sport' equipa un nuevo diseño de las llantas de 19 pulgadas en color negro, asientos delanteros deportivos exclusivos, la introducción de la llave inteligente digital de serie, tapicería con el logo de 'GR Sport' estampado en el reposacabezas, levas en el volante y techo panorámico, como principales detalles.

Por su parte, en el acabado 'Style' ha renovado la parrilla frontal con nuevos faros delanteros y traseros, un nuevo paragolpes y unas llantas que reciben un diseño diferente manteniendo las 18 pulgadas de diámetro.

El interior del nuevo Corolla Cross presenta en el equipamiento de serie asientos y volante calefactables y el portón con apertura y cierre motorizados. Del lado de su consumo, mantiene un rendimiento medio de 5 l/100 km en ciclo combinado WLTP.

Por último, Toyota Corolla Cross 2025 ofrece una paleta de siete colores en el acabado 'Style', todos en configuración monotono. Entre ellos destacan cuatro nuevas incorporaciones: rojo emoción, marrón siena, gris acero y gris diamante, que se suman hasta siete las tonalidades de color.

En el acabado 'GR Sport', la gama introduce el nuevo gris trueno en combinación bitono. Este estará disponible junto con blanco perlado iceberg, rojo emoción y gris diamante, también en acabado bitono.