Toyota producirá un vehículo eléctrico de batería en República Checa, con una inversión de 744 millones - TOYOTA

Será el primer BEV que fabrique la firma japonesa en suelo europeo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Toyota producirá un nuevo vehículo eléctrico de batería (BEV) en su planta ubicada en Kolin (República Checa), convirtiéndose en el primero de esta propulsión que se producirá en una de sus fábricas en suelo europeo, para lo que contará con una inversión de 744 millones de euros.

En concreto, la compañía recibirá unas nuevas inyecciones de capital de unos 680 millones de euros que serán transferidas por sus propios fondos y con una inversión del gobierno checo de hasta 64 millones de euros para un centro específico de ensamblaje de baterías.

Precisamente, dichas inversiones irán también ligadas a ampliar el tamaño de la planta, de 152.000 a 173.000 metros cuadrados, para adaptarse a la producción del nuevo modelo y su batería, así como la puesta en marcha de nuevos talleres de pintura y soldadura.

Para este anuncio, la firma nipona ha celebrado una ceremonia en Praga, en la que han participado el primer ministro del país, Petr Fialia, y el consejero delegado de Toyota en Europa, Yoshihiro Nakata, entre otros.

Toyota fabrica actualmente el Aygo X Cross(2) y el Toyota Yaris Hybrid en su planta de Kolin, con una capacidad de unos 220.000 vehículos al año. La introducción de la producción de BEV aumenta el potencial de capacidad de la planta y su estrategia multitecnología, y dará lugar al crecimiento del empleo directo, que se extenderá a la cadena de suministro, ya que la mayoría de los componentes tendrán su origen en la misma República Checa.

Según cálculos divulgados por el gobierno checo, con esta nueva inversión se espera la creación de 245 nuevas oportunidades de trabajo en la región.

Toyota enmarca esta decisión dentro de su estrategia multitecnología, diseñada para alcanzar su objetivo de operaciones neutras en carbono en Europa en 2040, al tiempo que lo ve "un hito" para su producción europea.

"La producción de este nuevo vehículo eléctrico de batería es la prueba de nuestra dedicación para avanzar en la movilidad sostenible. Valoramos enormemente esta inversión y el apoyo y reconocimiento de la República Checa. Este proyecto de tecnología avanzada intensificará nuestra presencia en el mercado europeo y contribuirá, junto con nuestras otras iniciativas, a un transporte más eficiente", ha subrayado el presidente y consejero delegado de Toyota Europa.

Por su parte, el primer ministro de República Checa, Petr Fiala, ha celebrado el acuerdo con "un inversor extranjero tan notable como Toyota", a pesar de que había otros países interesados en este proyecto de fabricación de vehículos eléctricos.

"La inversión no solo ampliará la producción actual en Kolin, sino que además representa un importante paso para potenciar el nivel tecnológico y mantener la fabricación de automóviles en nuestro país. El sector de la automoción supone alrededor del 10% de nuestro PIB, y si queremos conservarlo, debemos modernizarlo sistemáticamente", ha comentado.