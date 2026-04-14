Toyota promueve el desarrollo europeo de software con la inauguración de un nuevo centro en Polonia - TOYOTA

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Toyota ha inaugurado un Toyota Digital Hub en Wroclaw (Polonia), un centro que se dedicará al desarrollo de aplicaciones mediante el uso de tecnologías avanzadas para vehículos Toyota y Lexus en toda Europa, con previsión de contar con alrededor de 200 especialistas técnicos cualificados.

Los expertos del Toyota Digital Hub se encargarán de mejorar las aplicaciones MyToyota y LexusLink+, que utilizan más de dos millones de clientes europeos para acceder a funciones remotas del vehículo, controlar la carga de la batería y un amplio abanico de servicios prácticos para los usuarios.

El equipo contribuirá asimismo al desarrollo de la infraestructura de la nube que hace posibles los servicios conectados de los vehículos Toyota y Lexus en Europa, al tiempo que prestará asistencia en el ámbito de la ciberseguridad.

El establecimiento del Toyota Digital Hub supone una nueva inversión de Toyota en Wroclaw. Desde 2015, lleva operando en la ciudad el Centro de Servicios Compartidos, que presta servicios contables y fiscales a todas las unidades de Toyota en Europa.

"Toyota lleva 35 años presente en Polonia y este proyecto refuerza la apuesta de Toyota por este mercado. Polonia fue seleccionada como ubicación del Toyota Digital Hub por su importante disponibilidad de especialistas muy cualificados de universidades técnicas líder", ha detallado el vicepresidente de Investigación y Desarrollo de Toyota en Europa, Thierry Boitel.

Por su parte, el Gobierno polaco ha celebrado la decisión de Toyota, que confirma "el fuerte atractivo de inversión" del país y su "sólida posición como un centro de tecnologías modernas", tal y como ha manifestado el ministro de Economía y Finanzas, Andrzej Domanski.