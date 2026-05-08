Toyota recorta su beneficio del año fiscal 2026 un 19,2% por el impacto de los aranceles

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MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

Toyota ha recortado su beneficio neto atribuido un 19,2% en su año fiscal 2026 (que comprende de abril de 2025 a marzo de 2026, ambos incluidos) respecto al mismo periodo del año anterior, hasta quedarse con unas ganancias de más de 3,8 billones de yenes (20.891 millones de euros).

Las ventas crecieron un 5,5% interanual, hasta superar los 50 billones de yenes (275.178 millones de euros). Las ventas consolidadas mundiales de vehículos aumentaron en 232.000 unidades, o un 2,5%, hasta superar los 9 millones de unidades en el ejercicio fiscal 2026.

Por su parte, el resultado operativo se ha situado en 3,7 billones de yenes (20.446 millones de euros), una cifra inferior en un 21,5% a la alcanzada por la compañía nipona en el mismo periodo del año anterior.

El impacto negativo de los aranceles estadounidenses sobre el resultado operativo para el año fiscal 2026 ha sido de 1,38 billones de yenes (7.491 millones de euros).

PREVÉ UN MENOR BENEFICIO EN 2027

De cara a su ejercicio fiscal de 2027, Toyota espera un beneficio de 3 billones de yenes (16.286 millones de euros), lo que supone un retroceso del 22% respecto a la cifra con la que ha cerrado su año fiscal 2026.

A su vez, la firma prevé lograr una cifra de ventas similar, con un incremento del 0,6% interanual, hasta alcanzar 51 billones de yenes (276,875 millones de euros) de facturación, y un resultado operativo de 3 billones de yenes (16.286 millones de euros), un 20,3% menos.