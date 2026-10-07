Toyota renueva su pickup Hilux con motorización híbrida o eléctrica y un aspecto más moderno

Toyota Hilux - TOYOTA

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Toyota ha incorporado a su gama la novena generación de su pickup Hilux, que amplía las opciones de electrificación con dos alternativas: híbrida con 48V, que combina un motor turbodiésel de 2.8 litros con un sistema eléctrico de 48 voltios; y una versión 100% eléctrica de batería de 59,2 kWh con tracción total.

"Toyota Hilux afronta una nueva etapa con la llegada de su novena generación, evolucionando en diseño, tecnología, confort y seguridad, a la vez que mantiene los atributos que han definido al modelo a lo largo de sus casi 60 años de historia y que han contribuido a alcanzar más de 27 millones de unidades vendidas en todo el mundo", ha resaltado Toyota.

La nueva pickup estrena una evolución de su diseño bajo el concepto 'Tough & Agile', con un aspecto más moderno y tecnológico que mantiene su carácter robusto. Entre otras características, incorpora una nueva parrilla de diseño horizontal, ópticas más estilizadas y un capó rediseñado, con llantas de 17 y 18 pulgadas en función del acabado.

Por primera vez, Hilux incorpora dirección asistida eléctrica (EPS), que reduce el esfuerzo a baja velocidad y ofrece una respuesta más controlada a velocidades más elevadas. El chasis incorpora acero de alta resistencia y se han revisado diferentes elementos estructurales y puntos de fijación. También se ha trabajado en el aislamiento de las vibraciones mediante una nueva configuración de los soportes de la cabina.

Por otro lado, la nueva generación Hilux da un importante paso adelante en seguridad activa y asistencia a la conducción con la evolución de Toyota Assist, e incorpora cámaras, radares y otros sensores para analizar determinadas zonas alrededor del vehículo y asistir al conductor con nuevos sistemas como Sistema Proactivo de Asistencia a la conducción (PDA), Supresión de aceleración a baja velocidad, Sistema de parada en caso de emergencia (EDSS), Detector de ángulo muerto (BSM), Asistente de salida segura (SEA) y Detector de fatiga por cámara (DMC).

La funcionalidad de la zona de carga también se ha revisado. El estribo lateral se ha desplazado 19 mm hacia el exterior para facilitar el acceso, mientras que el nuevo 'Deck Step' trasero permite soportar una carga de hasta 275 kg. Además, se incorporan puntos de anclaje preparados para facilitar la instalación de accesorios y transformaciones.