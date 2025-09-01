Toyota repite como la marca más popular en España en agosto, y el Dacia Sandero como modelo más vendido

La firma japonesa supera a Volkswagen y Renault en agosto, y mantiene también el primer puesto en el acumulado del año

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Dacia Sandero ha vuelto a repetir en agosto como el modelo más vendido en España, con 2.137 matriculaciones, según los datos publicados este lunes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

De su lado, Toyota ha logrado mantenerse en la primera posición, liderando el ránking de marcas más vendidas en el octavo mes del año, en el que alcanzó las 6.698 matriculaciones.

TOYOTA COROLLA Y RENAULT CLIO COMPLETAN EL 'TOP 3' DE AGOSTO

Por detrás del Dacia Sandero, que se mantiene como primer modelo en ventas en España desde hace tiempo, el Toyota Corolla escaló en agosto de la séptima a la segunda posición, con 1.740 matriculaciones, lo que supone incrementar sus unidades matriculadas en términos interanuales en un 36% en un mes tradicionalmente atípico.

A continuación, en tercer lugar, se ubicó el Renault Clio, que alcanzó las 1.236 unidades vendidas en el octavo mes del año (con un incremento del 5,6%). El 'top 5' lo completan Hyundai Tucson y el Seat Ibiza, que estaban en segunda y tercera posición el pasado julio, con 1.208 y 1.186 ejemplares, respectivamente, en este octavo mes.

En todo el año, el Dacia Sandero es el modelo con más ventas al anotar 25.316 unidades, por delante del MG ZS, con 17.778 unidades y el Renault Clio, con 16.258 comercializaciones. Los tres repiten en el podio. El Seat Ibiza se consolida en el cuarto lugar, con 15.603 anotaciones, y el Toyota Corolla le ha arrebatado el quinto puesto al que llegó el Seat Arona en julio, y suma 14.989 unidades.

El 'top 10' del año lo cierran el Seat Arona (14.947 unidades), el Peugeot 208 (14.327 unidades), el Hyundai Tucson (14.095 unidades), el Nissan Qashqai (13.357 unidades) y el Renault Captur (13.062 unidades).

TOYOTA, VOLKSWAGEN Y RENAULT, LAS MARCAS MÁS VENDIDAS

El 'top 3' de las marcas más vendidas en el octavo mes del año lo conforman junto a Toyota, Volkswagen con 4.171 ventas, y Renault, que escala del quinto puesto de julio al tercero en agosto, con 3.793 unidades. El 'top 5' lo cierran Dacia y Hyundai, con 3.750 y 3.573 ventas, respectivamente.

En el ranking anual, Toyota con estos resultados de agosto, alcanza 65.432 unidades en el mercado nacional, seguida de Renault (54.765) y de Volkswagen (50.721). En el 'top 5', Seat repite en el cuarto puesto, con 45.865 ventas, y Hyundai en el quinto, con 44.403 entregas.

La clasificación de las 10 marcas más populares en agosto en España la completan, por este orden Kia (3.250 unidades), Seat (3.210 unidades), MG (2.704 unidades), Mercedes (2.538 unidades) y BMW (2.287 unidades).