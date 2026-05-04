Toyota repite como la marca más vendida en abril y se desmarca del resto de firmas en lo que va de 2026

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MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

Toyota ha vuelto a repetir en abril como la firma líder en el mercado de nuevas matriculaciones en España, con 8.519 matriculaciones en el cuarto mes del año (un 2,8% más) y 36.031 registros en el acumulado del primer cuatrimestre (un 15,7% más), lo que le permite marcar distancias con el resto de marcas.

Según los datos divulgados este lunes por Anfac, Toyota ha logrado colocar su popular Corolla en el 'top 5' de ventas del mes de abril, al que se suma el C-HR en el ranking de los cinco coches más vendidos en España en los cuatro primeros meses del año.

En segunda posición se ha situado Seat, que ha cerrado abril con una subida de sus matriculaciones del 23,4% y 6.895 apuntes, siendo casi el 40% de sus ventas pertenecientes al nuevo Seat Ibiza (2.729 unidades). Le siguieron Volkswagen (con 6.703 registros), Peugeot (6.440) y Renault (6.108 anotaciones).

La clasificación de las 10 marcas más populares de abril en España la completan Hyundai (con 5.789 unidades vendidas), Kia (5.601 ), Dacia (5.539), Mercedes (4.625) y MG (con 4.424 registros), que vuelve a colocarse en un mes del año entre las diez marcas con más comercializaciones y la primera marca de origen chino en hacerlo en 2026.

En cuanto a la suma de los cuatro primeros meses del año, por detrás de Toyota se sitúan, en este orden, Volkswagen, Seat y Renault, con 25.249, 25.023 y 24.956 unidades matriculadas, respectivamente, y pugnando por el segundo lugar en una batalla muy igualada hasta la fecha.

Completan el 'top 10', Peugeot (22.138), Kia (20.551 registros), Dacia (18.737), Mercedes (18.633), Hyundai (18.500) y BMW (15.752).