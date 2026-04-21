Toyota, Seat, Cupra y Volkswagen, las marcas con más reputación para la inteligencia artificial

Archivo - Toyota, Seat, Cupra y Volkswagen, las marcas con más aceptación para la inteligencia artificial - TOYOTA - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Toyota lidera el ranking de marcas con más renombre para la inteligencia artificial en el sector de la automoción en España, seguida de Seat, Cupra y Volkswagen, según un estudio elaborado por Science4Insights a través de su herramienta MoRA (Monitor de Reputación Algorítmica).

El informe analiza por primera vez en España cómo seis plataformas de inteligencia artificial generativa evalúan, perciben y recomiendan a un total de 74 empresas del sector, configurando lo que denomina "reputación algorítmica". En concreto, herramientas como ChatGPT, Gemini o Perplexity forman ya parte del proceso de decisión de millones de usuarios, al ofrecer respuestas directas que comparan y posicionan marcas en función de criterios como calidad, innovación o sostenibilidad.

EL SELLO DE 'CALIDAD TOYOTA' TAMBIÉN CALA EN LA IA

El ranking sitúa a Toyota en primera posición gracias a su liderazgo en tres de las ocho dimensiones analizadas --calidad de propuesta al cliente, integridad corporativa y confianza--, además de mantener una presencia consistente en todas las plataformas evaluadas.

En segundo lugar figura Seat/Cupra, que lidera en innovación y liderazgo empresarial, además de compartir con Toyota la primera posición en confianza, consolidándose como la marca española con mayor visibilidad en los sistemas de IA.

El estudio destaca el caso de Seat/Cupra como una de las principales sorpresas, al situarse como líder en innovación y liderazgo por delante de grandes multinacionales del sector.

Por el contrario, Volkswagen --en tercer lugar-- presenta un comportamiento más irregular, con buenos resultados en talento y fortaleza, pero puntuaciones más bajas en calidad e integridad, en parte vinculadas al impacto que aún tiene en la percepción algorítmica la crisis del diésel.

El 'top 10' lo completan Stellantis, Renault, Mercedes-Benz, Kia, Ford, Hyundai y BMW. Según el director del estudio, Víctor Gil, "cuando alguien pregunta a una IA cuál es el fabricante con mejor reputación, no recibe un listado de webs, sino una respuesta directa con una o varias marcas", lo que convierte estas herramientas en un nuevo actor en la construcción de la reputación empresarial.

EUROPA PRESS, ENTRE LOS DIEZ DOMINIOS MÁS CITADOS POR LA IA

Por otro lado, el análisis de fuentes revela que la prensa representa el 47,4% de las citaciones utilizadas por las inteligencias artificiales, con un peso destacado de los medios sectoriales y generalistas.

En este contexto, el informe destaca que Europa Press se sitúa entre los diez medios más citados por las IA en el ámbito de la automoción cuando se le pregunta a la inteligencia artificial sobre las características, fortalezas, liderazgo o reputación de los fabricantes del sector automoción.

Para la elaboración del ranking, Science4Insights ha formulado 80 preguntas a seis plataformas -incluidas Copilot, Grok y Google AI-, obteniendo 477 respuestas de las que se extrajeron más de 4.200 menciones a empresas.