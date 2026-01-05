Toyota vende más de 2,51 millones de vehículos en Estados Unidos en 2025, un 8% más que en 2024

Vehículos de Lexus y Toyota - TOYOTA

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Toyota vendió más de 2,51 millones de vehículos en Estados Unidos en 2025 a través de su división en Norteamérica, lo que representa un aumento del volumen de entregas del 8% respecto al año 2024, según ha informado este lunes la compañía.

El 47% de estas comercializaciones correspondieron a vehículos electrificados, lo que representa aproximadamente unos 1,18 millones de unidades, un 17,6% más que en el año anterior.

Por marcas, la división Toyota registró ventas de 2.147.811 vehículos al cierre de 2025, lo que representa un aumento del 8,1% en volumen. Los vehículos electrificados fueron el 49% del total, unos 1,05 millones de unidades, un 19% más que en 2024. De esta forma, la marca ha logrado el cuarto mejor año de ventas de todos los tiempos y el mejor desde 2017.

De su lado, la división Lexus registró ventas de 370.260 vehículos al cierre de 2025, lo que representa un aumento del 7,1% en volumen y su mejor resultado de ventas anuales de su historia. En cuanto a los electrificados, estos representaron el 35,6% del total, lo que se traduce en 131.851 unidades, un 7,2% más en términos interanuales y su mejor cifra histórica.

En 2025 Toyota inauguró su primera planta de baterías en Estados Unidos en Carolina del Norte, con una inversión de casi 14.000 millones de dólares (11.969 millones de euros) para crear hasta 5.100 empleos estadounidenses.

Asimismo, la compañía nipona ha invertido 912 millones de dólares (779 millones de euros) en cinco plantas de fabricación, agregando 252 nuevos empleos, como parte de su compromiso de invertir 10.000 millones de dólares (8.549 millones de euros) en Estados Unidos durante los próximos cinco años.

"Agradecemos la excelente respuesta de nuestros clientes de Toyota en 2025, lo que refleja nuestro firme compromiso con la asequibilidad y la variedad", ha declarado Andrew Gilleland, vicepresidente sénior del Grupo de Operaciones Automotrices de Toyota Motor North America.