Toyota y Waymo impulsarán el desarrollo de la conducción autónoma desde 2027 en Japón - TOYOTA

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Toyota y Waymo han anunciado este martes una nueva fase de su colaboración en materia de conducción autónoma, con el objetivo de avanzar hacia un mundo con carreteras más seguras y una movilidad accesible para todos.

Ambas firmas comenzarán en 2027 con las primeras operaciones de prueba y validación de una flota de Toyota bZ4X autónomos en Japón. Está previsto que, en los años siguientes, el despliegue se extienda al Reino Unido y a otros mercados en los que Waymo presta servicio. Esta colaboración supone un hito importante en la expansión del primer servicio de transporte autónomo bajo demanda de Japón que utilizará vehículos fabricados en grandes volúmenes y producidos íntegramente en el país.

Toyota fabricará estos vehículos en su planta de Takaoka, situada en la ciudad de Toyota, en la prefectura de Aichi (Japón). Todo el proceso se llevará a cabo bajo un mismo techo, desde el ensamblaje del vehículo base hasta la integración del hardware de conducción autónoma de Waymo.

Al combinar la experiencia global de Toyota en fabricación y desarrollo de vehículos con la tecnología de conducción totalmente autónoma de Waymo, ambas compañías acelerarán la expansión mundial de vehículos autónomos de nivel 4 con seguridad validada.

Esta iniciativa contribuirá a ofrecer soluciones de movilidad que reduzcan los accidentes provocados por errores humanos y amplíen las posibilidades de desplazamiento de aquellas personas que tienen dificultades para moverse de forma autónoma.

Toyota y Waymo continuarán explorando el futuro de las tecnologías de conducción autónoma aplicadas a los vehículos Toyota. Junto con Woven by Toyota, también estudiarán nuevas iniciativas que contribuyan a su objetivo común de reducir los incidentes de tráfico. Entre ellas, analizarán cómo los conocimientos adquiridos por Waymo a través de sus operaciones reales, la inteligencia basada en datos y su tecnología pueden contribuir a mejorar de forma integral la seguridad del resto de usuarios de la vía.

"Hemos elegido a Toyota por el reconocimiento que nos merece la legendaria calidad, fiabilidad y seguridad de sus vehículos. Estamos deseando profundizar en nuestra colaboración a medida que ampliamos globalmente la tecnología de conducción totalmente autónoma Waymo Driver", ha explicado el codirector ejecutivo de Waymo, Dmitri Dolgov.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Toyota, Hiroki Nakajima, ha explicado que están "profundamente agradecidos de que Waymo haya elegido a Toyota como socio. "La tecnología de seguridad marca una verdadera diferencia cuando llega al mayor número posible de personas", ha valorado.