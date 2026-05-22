Trabajadores de la factoría de Renault en Valladolid paran y exigen retomar la negociación del convenio

Trabajadores de la factoría de Renault en Valladolid durante los paros para exigir la vuelta a las negociaciones del convenio colectivo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Centenares de trabajadores de la factoría de Renault en Valladolid han secundado el paro convocado en unidad de acción por los sindicatos para pedir que se retome la negociación del convenio colectivo, bloqueado desde que la empresa anunció la suspensión de la adjudicación de vehículos a las fábricas españolas con una propuesta salarial a la baja y se levantara de la mesa.

Las movilizaciones, paros de una hora en las fábricas de Palencia y Valladolid, la Refactory de Sevilla y el centro de trabajo en Madrid, están convocadas por todos los sindicatos que forman parte de la comisión negociadora del convenio (UGT, CCOO, SCP, CGT y CSIF), algo que los representantes sindicales han recordado que no ha ocurrido desde los años 70 y que han calificado de "históricas", tras lo que han advertido de que, de no haber respuesta, se irá a la huelga indefinida.

Los trabajadores, que en Valladolid tenían convocado el paro entre las 13.00 y las 14.00 horas en el turno de mañana, han comenzado a concentrarse en el aparcamiento ubicado frente a la entrada de Montaje con banderas de las diferentes organizaciones sindicales y una única pancarta con la leyenda 'Renault en lucha por un convenio justo', algo que también se podía ver en pegatinas con letras negras sobre fondo amarillo.

Con silbatos, paraguas para soportar el intenso calor y con banderas, han recorrido este aparcamiento y la vía de acceso junto a la factoría y han coreado gritos como "la lucha es el único camino", "Renault, escucha, la plantilla está en la lucha" o cánticos como "hasta los huevos, estamos hasta los huevos".

El fin de estas movilizaciones, a las que están convocados unos 5.000 empleados, es exigir a la marca del rombo volver a negociar un convenio colectivo con una oferta que "satisfaga a los trabajadores", como ha señalado el delegado general de UGT en Renault España, Adolfo Arnáez, quien ha reclamado que se les vuelva a "escucha" tras una última reunión en la que la Dirección de Renault se levantó de la mesa.

"Empresa, si el martes no nos has convocado para seguir en la mesa de negociación, desde esta comisión negociadora, y es unánime por todas las organizaciones que pertenecemos a la misma, comenzaremos los trámites para convocar una huelga indefinida", ha advertido Arnáez, tras lo que ha detallado que el principal aspecto que se persigue es la "consolidación" salarial y, además, otras cuestiones "básicas" como los ritmos de trabajo, que sean "controlados" y se rebajen.

"PROTESTA HISTÓRICA"

El representante de UGT, quien ha recordado que hay que remontarse a los años 70 para encontrar una protesta por la mejora de las condiciones en unidad de acción, ha incidido en que las movilizaciones se producen en los otros centros de trabajo y ha incidido explícitamente en el de Palencia, que a partir del 30 de mayo se queda en un solo turno.

"Por eso es importantísimo la asignación de ese plan industrial, unido a esa mejora de las condiciones laborales y sociales que estamos demandando desde la representación de los trabajadores", ha señalado, al tiempo que ha apuntado que, de lo contrario, sería imposible que los trabajadores del Centro de Trabajo de Madrid (un centenar) mantengan su puesto.

Arnáez ha agregado que lo que se ha producido es una "insinuación" de la empresa de que si se dan las condiciones habrá adjudicaciones de vehículos a las plantas españolas, pero ha avisado de que las "condiciones" las ponen los trabajadores y la empresa en una negociación y "no las va a imponer" esta última.

En la misma línea, el delegado de Comisiones Obreras en Renault, Sergio García, ha aclarado que estos paros son "el primer toque de atención" de los trabajadores para pedir a la Dirección que se vuelva a sentar para abordar un convenio colectivo que quieren que, "de forma justa", reconozca los esfuerzos de los empleados en los últimos años.

A este respecto, ha aseverado que el "plazo" para que la automovilística se dirija a los sindicatos para retomar la negociación es "hasta el 26 de mayo por la tarde" porque después se iniciarán los trámites para una huelga indefinida, algo que ha afirmado que no ha pasado desde hace casi 50 años.

"Hoy estamos haciendo historia, por desgracia y por culpa de la compañía, que es la que se ha levantado de la mesa de negociación. La representación de los trabajadores no se ha levantado en ningún momento", ha apuntado.

RECONOCIMIENTO A LOS TRABAJADORES

Por su parte, la representante del Sindicato de Cuadros y Profesionales (SCP), Susana Cocho, ha insistido en que los trabajadores se merecen un convenio "justo" porque están entre las tres factorías "más rentables" y "productivas" del grupo. "No nos merecemos que se haya levantado de la mesa cortando todas las negociaciones, no nos merecemos nadie, nadie de estas factorías", ha añadido.

Cocho ha incidido en que los trabajadores llevan perdiendo poder adquisitivo mucho tiempo y "ha llegado un momento" en el que, con los beneficios "multimillonarios" de la empresa, ésta les "cuestiona" y les "quita" el trabajo que se han "ganado a pulso durante todos estos años".

Asimismo, el delegado general de CGT en Renault España, Miguel Ángel León, ha coincidido con el resto de representantes en la demanda de un convenio "justo y digno" para toda la plantilla tras años de "esfuerzos" y "sacrificios" que no se recompensan por la compañía. "Nuestro poder adquisitivo lleva bajando 20 años, mientras los beneficios de la compañía están continuamente aumentando", ha agregado León.

Así, ha reivindicado que, además del salario, la flexibilidad mejore y los ritmos de las cadenas bajen. "Estamos dispuestos a llegar a donde sea" ha señalado.

Finalmente, el representante de CSIF en la Comisión Negociadora, Carlos Rodríguez, ha reclamado a la empresa "respeto" a los empleados y que presente una oferta "justa y digna" para reconocer el esfuerzo "diario" en las cadenas de producción, mejoras en salud, en ritmos "que están acabando con la salud de muchos trabajadores". Finalmente, ha pedido "plantar cara" al "chantaje" de la empresa tras levantarse de la mesa negociador "insultando" a los trabajadores.