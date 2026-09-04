Trabajo cree que Seat no desaparecerá y no teme por los puestos de trabajo

Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Trabajo cree que Seat no desaparecerá, como ha apuntado algún medio alemán, y considera que no peligran los puestos de trabajo en España de la marca perteneciente al grupo alemán Volkswagen.

Fuentes del Departamento que dirige Yolanda Díaz han señalado que Seat ha hecho sus deberes en España y que tiene identificado su modelo de producción.

Las dudas sobre la continuidad de Seat han surgido a raíz de que el medio económico alemán 'WirtschaftsWoche' publicase ayer que el Comité directivo de Volkswagen planificaba un plan de reorganización para la firma española que implicaría su no continuidad más allá de 2029, para centrar todos los recursos en Cupra dentro de su plan de transformación para 2030.

La compañía, sin embargo, expone que su actual ciclo de producto continúa "en evaluación" y todavía no se ha adoptado ninguna decisión sobre su continuidad.

En concreto, Seat ha señalado que contempla distintos escenarios más allá de 2030 en función de cómo evolucionen la regulación, la demanda de los clientes y las condiciones del mercado. No obstante, reconoce que la creciente exigencia de la regulación, el coste de la electrificación y la inversión necesaria para desarrollar una nueva generación de modelos eléctricos hacen más complejo valorar nuevas inversiones en la marca.

Desde la compañía española afrontan una nueva etapa de transformación con el objetivo de reforzar su papel industrial dentro del Grupo Volkswagen, impulsar el crecimiento de Cupra y mantener la flexibilidad necesaria para adaptarse a la evolución de la regulación, la demanda y el mercado automovilístico europeo.