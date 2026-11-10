El transporte de vehículos en España crece un 7,2% en 2025 por el dinamismo del mercado interior

Varios coches en la terminal de un puerto - David Zorrakino - Europa Press

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

España movió un total de 5,13 millones de vehículos por carretera, ferrocarril y transporte marítimo durante 2025, un 7,2% más que el año anterior y la primera vez desde la pandemia que el volumen transportado supera los cinco millones de unidades, según se refleja en el Informe de Valoración Logística 2025, presentado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

El crecimiento de la actividad logística en 2025 estuvo impulsado principalmente por el dinamismo del mercado interior, con un aumento del 12,8% de las matriculaciones de turismos y vehículos comerciales ligeros, hasta superar los 1,33 millones de unidades.

Esta evolución permitió compensar parcialmente el retroceso de la actividad industrial, marcada por una caída del 4,3% de la producción y del 8,2% de las exportaciones, que se situaron por debajo de los dos millones de vehículos. Así, el incremento del transporte responde fundamentalmente a la mayor demanda interna, que ha impulsado especialmente la actividad por carretera con el uso de 255.350 camiones, mientras que el transporte marítimo mantuvo su protagonismo, con cerca de 2,6 millones de vehículos transportados.

En 2025, el transporte de vehículos por carretera alcanzó 1.918.080 unidades, un 17,6% más que el año anterior. Fue el modo que más aumentó su actividad. El avance se debe exclusivamente al tráfico nacional, que creció un 26,4% y superó los 1,5 millones de vehículos (1.521.901). El transporte internacional cayó un 7,2%, hasta 396.179 unidades, y acumula cinco años seguidos de descensos desde 2021. Con esta evolución, la carretera eleva su cuota modal hasta el 37,4%, 3,3 puntos porcentuales más que en 2024.

Según el informe, el aumento del tráfico nacional se explica por la buena marcha del mercado interior y por los problemas de fiabilidad del ferrocarril. Las obras de mejora y ampliación de la red han interrumpido corredores estratégicos para el automóvil. Siguen, además, los problemas estructurales de disponibilidad de portavehículos y de conductores especializados, que condicionan la capacidad de la carretera y podrían estar frenando también su desarrollo en el ámbito internacional.

En la valoración de las marcas, el transporte nacional mejora por segundo año consecutivo y alcanza 3,9 sobre 5, una décima más que en 2024. Los mayores avances están en la recogida de la mercancía y en la resolución de quejas.

EL TRANSPORTE MARÍTIMO SE MANTIENE COMO EL MÁS UTILIZADO

El transporte marítimo de vehículos creció un 4,8% en 2025, hasta 2.599.690 unidades, y sigue siendo el principal modo de transporte de vehículos en España representando un 50,7% del total de los vehículos transportados. Aunque este aumento se debe a las importaciones, que subieron un 20,2%, mientras que la exportación se redujo en un 2,2%, esta última representa más del 64% del volumen total que pasa por los puertos.

Por su parte, el transporte ferroviario de vehículos cayó un 8,9% en 2025, hasta 611.625 unidades. Es su primera contracción desde 2021. El descenso afecta a los dos tráficos, pero es más acusado en el internacional, que baja un 20,1% (84.359 unidades), mientras que en la nacional baja un 6,9% (527.266).

Estas caídas coinciden con las continuas, pero también necesarias, obras de mejora de la infraestructura ferroviaria, que provocan cortes, interrupciones y desvíos en la red. Como resultado, la cuota modal del ferrocarril baja hasta el 11,9%, 2,1 puntos porcentuales menos que en 2024, y gana peso la carretera.

Los fabricantes siguen considerando el ferrocarril un modo necesario, sobre todo para acercar la producción nacional a los puertos de exportación. Preguntados por los incentivos que aumentarían su uso, señalan los costes y la flexibilidad. El informe advierte, no obstante, de que con las obras actuales la certidumbre y la fiabilidad del servicio se han convertido en un factor determinante.

"La logística es una pieza esencial de la competitividad de la industria del automóvil en España. El informe de este año muestra un sistema que ha sido capaz de mover más de cinco millones de vehículos gracias a la fortaleza del mercado interior, pero también tensiones que tenemos que resolver. Seguiremos trabajando con ADIF, Puertos del Estado y los operadores para que la logística esté a la altura de un sector que es el segundo fabricante de vehículos de Europa", ha apuntado el director general de Anfac, José López-Tafall.