Transportes abre la consulta pública previa sobre las ayudas a la compra de bicicletas eléctricas

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha abierto en su página web el trámite de consulta pública previa sobre el proyecto de Real Decreto que regulará la concesión directa de ayudas para la compra de bicicletas eléctricas.

El objetivo de este trámite es que la ciudadanía, organizaciones y asociaciones puedan hacer llegar sus observaciones sobre esta iniciativa, que podrán ser remitidas hasta el día 18 de marzo de 2026.

El proyecto de Real Decreto que articulará las subvenciones a personas físicas y jurídicas para la adquisición de bicicletas de pedaleo asistido pretende dar continuidad a la política de fomento de la movilidad activa.

Se trata de una medida que ya estaba prevista en el Real Decreto-ley 1/2025 de 28 de enero, en el cual ya se contemplaba la oportunidad que supone reducir la barrera al acceso a las bicicletas mediante el fomento de su adquisición, todo ello con el fin de incidir en un cambio modal en la movilidad hacia otros modos de transporte más eficientes y sostenibles, así como promover la movilidad ciclista.

Asimismo, esta política de cambio modal y fomento de la movilidad activa está alineada con la Estrategia Estatal por la Bicicleta impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con el objetivo de coordinar las diferentes acciones en torno a la promoción de este medio de transporte.

De hecho, una de las acciones contempla el diseño y puesta en marcha de programas de ayudas públicas para proyectos de impulso de la bicicleta, incluyendo infraestructuras, tecnologías, promoción, ciclologística, acción social, entre otras opciones.

Las políticas de movilidad se asientan sobre el marco jurídico establecido en la Ley de Movilidad Sostenible, en vigor desde el 5 de diciembre de 2025. Esta norma apuesta por el transporte multimodal, la digitalización y la eficiencia inversora.