Traton ingresa 33.300 millones de euros hasta septiembre, un 3% más que hace un año

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MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Traton, la filial del grupo Volkswagen que fabrica los vehículos comerciales de las marcas MAN, Scania y Navistar, ha ingresado 33.300 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 3% más respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado este miércoles.

El aumento de las ventas de vehículos y el crecimiento del negocio de Servicios para Vehículos tuvieron un impacto positivo. En concreto, las ventas de Traton totalizaron 230.400 vehículos en los primeros nueve meses de 2026, un 3% más que en el mismo período del año anterior.

Los vehículos totalmente eléctricos continuaron ganando impulso, con ventas que alcanzaron los 1.389 camiones totalmente eléctricos (646 unidades hasta septiembre de 2025) y los 1.283 autobuses totalmente eléctricos (1.387 hace un año).

Por su parte, el resultado operativo ajustado aumentó un 13% hasta los 2.300 millones de euros, impulsado principalmente por mayores contribuciones a los beneficios del negocio de Servicios para Vehículos y Traton Financial Services, así como por efectos favorables de volumen, precios y combinación de productos.

"Nuestro dinamismo comercial se aceleró significativamente en el tercer trimestre de 2026. Al mismo tiempo, seguimos ampliando nuestra oferta de vehículos y otros servicios. Estas iniciativas generan valor añadido para nuestros clientes y fortalecen nuestro rentable negocio de servicios", ha afirmado el consejero delegado de Traton, Christian Levin.