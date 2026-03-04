Traton ingresa 44.052 millones en 2025, un 7% menos, por Norteamérica y Brasil, y reduce dividendo

Archivo - Recurso de Traton Group - TRATON GROUP - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Traton, la filial del grupo Volkswagen que fabrica los vehículos comerciales de las marcas MAN, Scania y Navistar, entre otras, facturó casi 44.100 millones de euros en 2025, un 7% menos que hace un año, según ha informado este miércoles.

Este retroceso de la cifra de negocio es inferior a la disminución del 9% en las unidades vendidas por la firma en el pasado año (un total de 281.325 ejemplares), marcado por "un entorno de mercado complejo", según ha apuntado la propia Traton, que ha percibido el impacto de la caída de sus ventas en Norteamérica y Brasil, principalmente.

El resultado operativo ajustado fue de 2.773 millones de euros en 2025, un 37,6% menos, debido a la menor venta de camiones, lo que redujo la capacidad de las plantas.

Los costes adicionales de los aranceles estadounidenses y el impacto cambiario, especialmente la apreciación de la corona sueca, así como los gastos relacionados con el inicio de la producción en la nueva planta en China, también afectaron al resultado.

En este contexto, el consejo de administración y el consejo de supervisión de Traton ha acordado proponer en la junta general anual el pago de un dividendo de 0,93 euros, frente al pago de 1,70 euros del año anterior, lo que supone una reducción del 45%. El pago total asciende a 465 millones de euros.

PERSPECTIVAS PARA 2026

De cara a 2026, los ingresos por ventas de Traton deberían situarse en un rango de entre el -5% y el +7%. El grupo planea compensar los costos adicionales de las tarifas tanto como sea posible mediante medidas de mitigación y reducción de costos.

Asimismo, la compañía espera un retorno operativo sobre las ventas (ajustado) de entre el 5,3% y el 7,3% para todo el año 2026 y se espera un flujo de efectivo neto positivo que se materializará en la segunda mitad de 2026.

"El pronóstico se basa en la situación arancelaria vigente a finales de 2025. En comparación con el año anterior, el pronóstico para 2026 refleja una incertidumbre significativamente mayor. El pronóstico está sujeto, en particular, a riesgos geopolíticos e impactos inesperados de la política comercial estadounidense", ha explicado la compañía.