Trump anuncia la flexibilización de las normas de eficiencia de combustible en Estados Unidos - Daniel Torok/White House/Planet / DPA

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado sus planes para hacer retroceder los requisitos de eficiencia de combustible para coches y camiones ligeros, calificando las normas existentes de "antieconomía".

La medida, destinada a reducir los costes para los consumidores estadounidenses, ha sido presentada junto a ejecutivos de los principales fabricantes de automóviles, entre ellos el consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa, y el jefe de Ford, Jim Farley, que han asegurado que podrían ayudar a ofrecer vehículos más asequibles al mercado estadounidense.

Según la normativa actual, establecida durante la Administración Biden, el consumo medio de combustible de una flota de vehículos modelo 2031 debe alcanzar unas 50 millas por galón (unos 4,7 litros cada 100 kilómetros). La nueva propuesta rebajaría ese objetivo a 34,5 millas por galón (unos 6,8 litros cada 100 kilómetros), según informa la agencia de noticias alemana DPA.

Las normas más estrictas de Biden pretendían reducir los costes de combustible para los consumidores al tiempo que fomentaban la protección del medio ambiente, aunque los fabricantes de automóviles se enfrentaban a mayores costes de cumplimiento.

La administración de Trump también planea poner fin al comercio de créditos de emisiones a partir del modelo del año 2028. Los fabricantes de automóviles habían utilizado anteriormente estos créditos para cumplir las estrictas normas, con Tesla en particular beneficiándose financieramente del sistema.