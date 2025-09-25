Los turismos de renting logran una media de 4,6 estrellas en los test Euro NCAP, por encima del mercado

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los turismos matriculados por el renting tienen una media de 4,64 estrellas en los test Euro NCAP, frente a 4,49, del resto del mercado, según los datos divulgados este jueves por la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER).

El 71,65% de los turismos matriculados en renting ha recibido las cinco estrellas en los test de seguridad europeos, frente al 66,77% de los turismos registrados por el resto del mercado.

Además, un 23,34% de los vehículos matriculados en renting ha obtenido cuatro estrellas, la segunda mejor calificación, en dichos tests a escala europea, frente al 20,25% de los turismos registrados por el resto del mercado.

El presidente de la AER, José-Martín Castro Acebes, ha destacado que el renting se ha consolidado como un sector clave para impulsar la movilidad segura. "Los resultados de los test Euro NCAP, donde los vehículos matriculados por el renting siempre obtienen ventaja frente al resto del mercado, son solo una prueba medible más del compromiso del sector con una movilidad más segura", ha comentado.