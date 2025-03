La UE investiga la planta de BYD en Hungría por posibles subsidios chinos

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea está investigando si la planta que el fabricante chino de automóviles BYD planea construir en Hungría ha recibido subsidios por parte del Gobierno chino, según publica este jueves el diario británico 'Financial Times' citando a dos fuentes familiarizadas con el asunto.

El rotativo señala que esta medida pone en la diana los lazos económicos, "cada vez más profundos" entre el Gobierno del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y China.

Así, según el diario, la Comisión Europea se encuentra en las etapas preliminares de una investigación sobre subsidios extranjeros en la planta de BYD. Algo que "intensificará aún más las tensiones comerciales con Pekín".

Por tanto, si desde Bruselas se descubre que el fabricante chino de automóviles se ha beneficiado de ayudas estatales "injustas", podría obligarlo a vender algunos de sus activos, reducir su capacidad, devolver el subsidio y, potencialmente, pagar una multa por incumplimiento.

El rotativo también recuerda que Orbán recibió al presidente Xi Jinping en Budapest el año pasado y ha logrado atraer una cuarta parte de toda la inversión china que ha llegado a Europa en los últimos años.

En este sentido, destaca que Hungría espera una inversión de BYD en la región de Szeged, al sur del país, de 4.000 millones de euros que puede generar hasta 10.000 empleos.

Funcionarios de la UE afirmaron que la fábrica se construyó con mano de obra china y utiliza principalmente piezas importadas, incluidas las baterías, lo que genera poco valor económico para el bloque.

El ministro húngaro para Europa, declaró al 'Financial Times' que Hungría no fue informada sobre la investigación. "No es sorprendente, y es bien sabido, que cualquier inversión que se realiza en Hungría aparece rápidamente en el radar de la Comisión, y la Comisión sigue con redoblada atención cada decisión sobre ayudas estatales que se toma en Hungría", comentó.

La Comisión Europea determinó en octubre del año pasado que tanto BYD como otros fabricantes de automóviles chinos recibieron subvenciones, tras una investigación comercial que dio lugar a la imposición de aranceles a las importaciones.

La investigación de la Comisión Europea determinó que BYD había recibido dichas subvenciones y le impuso aranceles del 17% a las importaciones de sus vehículos a Europa.