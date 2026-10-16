UGT advierte de excedente de personal en Ford Almussafes en próximos meses y pide más carga de trabajo

Archivo - Varios trabajadores en la fábrica de Ford, a 12 de junio de 2024, en Almussafes, València, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de UGT en la fábrica de Ford en Almussafes (Valencia) ha reclamado "más carga de trabajo ante un excedente de personal en los próximos meses" que cifra de entre 200 y 300 personas entre operarios, técnicos de mantenimiento y gente de oficinas, y durante 2027 para las zonas de montaje de motor y mecanizado de motor, ambas en la planta de motores de combustión.

El sindicato ha indicado que, una vez alcanzado el Acuerdo 2030, que "asegura la vida de la fábrica en el medio y largo plazo" y que ha calificado de "histórico", "tampoco podemos decir que está todo resuelto".

Según ha explicado UGT en un comunicado, paralelamente a la negociación de dicho Acuerdo 2030, desde la sección sindical de UGT-Ford han estado interpelando a la dirección de Ford Europa en algunas de sus visitas a la factoría con respecto a la carga de trabajo de la planta de motores.

"Por un lado, ya se nos aseguró que en breve observaríamos movimientos de maquinaria y algunas inversiones que, dentro de un tiempo, supondrán un aumento en la carga de trabajo de mecanizados. También seguimos pendientes de una contestación definitiva, que esperamos sea positiva, en cuanto a un posible aumento de las unidades a fabricar de motores híbridos", ha detallado.

El sindicato mayoritario en el Comité de Empresa considera que "el futuro del motor, según vaya ganando terreno la movilidad 100% eléctrica, será diferente". En ese sentido, ha destacado la construcción de una nueva planta de ensamblaje de baterías en Almussafes.

Mientras eso sucede, UGT pide a Ford "motores híbridos, o de combustión, para fabricar en Valencia". Paralelamente, "durante los próximos meses, e incluso durante el próximo 2027, exploraremos con la dirección de la planta y de relaciones laborales las mejores alternativas ante un posible excedente de personal", ha añadido.