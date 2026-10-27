UGT apuesta por negociar el convenio de Volkswagen Navarra desde el contexto de Landaben y del grupo

Archivo - Instalaciones de Volkswagen Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de UGT en Volkswagen Navarra ha considerado que la negociación del XI convenio colectivo de la fábrica en Landaben se debe abordar teniendo en cuenta el contexto de la propia planta pero también el del grupo automovilístico.

"Debemos ser conscientes de los dos contextos que tenemos en esta fábrica. Por un lado, la realidad de nuestra fábrica, donde los acuerdos alcanzados por esta parte han sido fundamentales para sostener a la plantilla en los momentos más difíciles. Pero por otro, no podemos olvidar que formamos parte de un grupo industrial y que, desde Alemania, se nos está trasladando un escenario de futuro complicado", ha afirmado la sección sindical de UGT.

En ese sentido, ha considerado que la negociación del convenio "debe partir de la realidad de ambos contextos, siendo conscientes de la situación actual y de los retos que tenemos por delante". "Solo desde esa perspectiva podremos trabajar para alcanzar el mejor acuerdo posible", ha asegurado.

Este martes se ha celebrado la segunda reunión de la mesa negociadora del convenio, en la que la dirección de la empresa ha presentado su propuesta con la estructura general del convenio con los temas globales que se deben abordar. Se trata de plan industrial; vigencia; jornada; regulación y estructura salarial; rejuvenecimiento de la plantilla; empleo; proyecto de resiliencia estructural; salud laboral; absentismo; productividad; colectivo TAS; condiciones de trabajo y dotaciones sociales; permisos retribuidos y conciliación; clasificación profesional, formación y movilidad; beneficios para empleados, y proveedores. Estos temas se agruparán posteriormente en diferentes bloques.

En la próxima reunión, prevista para el viernes, "se profundizará en el contexto en el que se desarrolla la negociación de este convenio", según ha explicado UGT.

Desde el sindicato se han mostrado "de acuerdo con la estructura planteada". "Entendemos que, si fuera necesario, se podría incorporar algún tema más, pero que la propuesta recoge los asuntos troncales que deben marcar esta negociación", ha afirmado.