Archivo - UGT consultará a sus bases si opta por recuperar la última propuesta de Renault o por las movilizaciones - RENAULT - Archivo

VALLADOLID 7 May. (EUROPA PRESS) -

UGT consultará a sus afiliados en asambleas el próximo 12 de mayo si se decantan por intentar recuperar la última propuesta de Renault ligada a un plan industrial en las factorías de Reanult en Valladolid y Palencia o por no conformarse con ello y optar por la conflictividad social y las movilizaciones.

Así, el sindicato reunirá a sus afiliados en asambleas de mañana y tarde para que puedan acudir los trabajadores de los diferentes turnos con el fin de decidir la respuesta que tendrán al anuncio de Renault de suspender la adjudicación de vehículos y la presentación de una propuesta a la baja de cara al convenio colectivo al prever que sin esos nuevos modelos se produciría una disminución de la producción sin garantías de mantener el empleo.

El secretario general de Renault España, Adolfo Arnáez, ha explicado que la empresa ha pasado de la opción "A" de asignar un plan industrial a las factorías de Valladolid y Palencia a la opción "B" de un escenario sin coches ni gantía de futuro de empleo y producción después de que los sindicatos rechazaran la última propuesta presentada al inicio de la reunión celebrada este jueves, en la que el responsable sindical ha afirmado que "faltaba un poquito de salario".

Arnáez ha apuntado que, aunque faltaba salario y aceptar la última propuestar sería un acuerdo que se queda "justo", se lleva mucho negociando y se han producido avances importantes como en los pluses de los sábados, el incremento del pago de la hora extra, limitar turnos así como otros aspectos sociales como la mejora de la condiciones de adquisición y renting de vehículos, el pago de gimnasio, una comisión para vigilar que los puestos de trabajo no generen lesiones o las condiciones de temperaturas mínimas en las instalaciones.

Ahora, ha señalado, serán sus afiliados los que decidan si optan por la opción "A" de intentar rescatar la última propuesta de la empresa ligada a la adjudicación de vehículos o la "B" de que no hay "nada" y que se produzca una conflictividad social que conlleve concentraciones, huelgas y manifestaciones.

Tras la reunión, ha asegurado que la empresa ha manifestado su predisposición a verse con ellos cuando los sindicatos adopten su postura y ha apuntado que tendrán que reunirse con la Dirección de cualquier manera para comunicar si tratan de optar por la propuesta que recogía gran parte de las reivindicaciones o trasladar que aún "falta algo" y optar por las movilizaciones.