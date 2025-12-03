UGT FICA espera que el Plan Auto 2030 permita una transición "justa y ordenada" al vehículo eléctrico

Archivo - Un trabajador en un vehículo de la fábrica de Ford en Almussafes - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT FICA espera que, con la puesta en marcha del Plan Auto 2030, presentado este miércoles, la industria española del automóvil pueda realizar una transición "justa y ordenada" hacia el vehículo eléctrico.

"El Plan Auto 2030 ha sido un proyecto en cuya elaboración ha participado UGT FICA y del que esperamos que pueda ver finalmente la luz y convertirse en breve en una realidad", ha manifestado el secretario general de la división industrial de UGT, Mariano Hoya.

Tras la presentación de este miércoles, UGT ha señalado que ahora toca poner en marcha los grupos de trabajo, en los que UGT FICA va a participar, para que este Plan empiece a ser una realidad y sus efectos sean "beneficiosos para las plantillas y las empresas instaladas" en España.

Para el sindicato, el plan incluye una serie de medidas que deberían comenzarse a aplicarse con "la mayor brevedad" en el sector automovilístico y en su ecosistema con el objetivo de que la industria del automóvil de España siga siendo "un referente a nivel europeo y mundial y motor de tracción" del conjunto del tejido industrial.

Entre estas medidas, UGT FICA ha destacado la puesta en marcha de ayudas directas en el momento de la compra, la potenciación de los puntos de recarga en base a la particularidad territorial española, y el mantenimiento de las líneas incluidas en los Pertes.

"Todo esto bajo el prisma de que el empleo debe situarse en el centro de la transformación que vive el sector y que este proceso debe ser justo y ordenado. Hablar del Plan Auto 2030 es hablar del plan para el sector automovilístico que desde UGT FICA venimos reclamando desde años", ha resumido.