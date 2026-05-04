UGT FICA pide al Gobierno "más agilidad", nuevas medidas y la convocatoria del Plan Auto 2030

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MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

UGT FICA considera que la situación actual del sector automovilístico exige una mayor agilidad por parte del Ministerio de Industria en la implementación de las medidas anunciadas, así como el refuerzo con nuevas medidas que garanticen la competitividad de la industria y la estabilidad del empleo.

Además, el sindicato subraya la necesidad de acelerar la ejecución de los fondos destinados al sector, de simplificar los procedimientos administrativos, de poner en marcha el Plan Auto 2030, de ejecutar el Plan Auto+ y de mejorar la coordinación entre las distintas administraciones implicadas.

Si bien la organización sindical reconoce el trabajo que está realizando el Ministerio de industria y Turismo en relación con el impulso y apoyo al sector automovilístico, insiste en la importancia de desarrollar "políticas industriales a largo plazo" que incluyan el fortalecimiento de la cadena de valor, el impulso a la innovación y la formación de las personas trabajadoras para adaptarse a los nuevos retos tecnológicos.

"UGT FICA destaca positivamente las iniciativas desarrolladas hasta la fecha por el ministerio. El esfuerzo realizado es un paso en la buena dirección, pero el contexto actual requiere decisiones más rápidas y ambiciosas", señalan desde el sindicato", ha manifestado.

En este contexto, UGT FICA reafirma su compromiso con el diálogo social y se muestra dispuesta a seguir colaborando con el ministerio y el conjunto de agentes del sector para asegurar "un futuro sólido y sostenible para la industria automovilística en España".

Entre otros, UGT FICA sigue planteando medidas para la industria automovilística, como el contrato relevo como herramienta fija y para todo el sector; un renting social que ponga al alcance de todos el vehículo 0 emisiones; puntos de recarga adecuados a la particularidad demográfica y territorial; la reducción de jornada camino de las 32 horas semanales o la regulación y control ético de la IA.