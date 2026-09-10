UGT pide a Ford aislarse del "ruido geopolítico" tras la advertencia del Gobierno de Trump sobre sus alianzas

Archivo - Varios trabajadores en la fábrica de Ford, a 12 de junio de 2024, en Almussafes - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato mayoritario en la planta de Ford en Almussafes (Valencia), UGT, ha solicitado a la dirección de la empresa que se "aísle de este ruido geopolítico" tras la advertencia del Gobierno de Doland Trump sobre sus alianzas con empresas chinas y se centre en el acuerdo salarial para los próximos cuatro años que permitirá situar la factoría "de nuevo en el mapa" y hacerla "grande de nuevo".

Así lo ha manifestado el secretario general de la sección sindical de UGT en Ford Almussafes, José Luis Parra, en declaraciones remitidas a los medios, después de que el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy, haya advertido a Ford sobre su adopción de tecnología y manufactura chinas en algunas de sus plantas, como el caso de la fábrica de Almussafes, debido a preocupaciones de "seguridad nacional".

Ford anunció el pasado 23 de julio un acuerdo con la empresa china Geely para crear una joint venture con la que fabricarán un total de cinco vehículos en la fábrica valenciana de Almussafes a partir de 2028, dirigidos al mercado europeo y con los que se quiere llevar la planta a su "máxima capacidad".

En una carta dirigida al presidente y consejero delegado de Ford, Jim Farley, el secretario Duffy aboga por los trabajadores estadounidenses calificados que se ven perjudicados mientras Ford continúa fabricando vehículos con empresas chinas en el extranjero en lugar de producirlos en Estados Unidos.

Por su parte, Ford defendió este miércoles que es el fabricante de automóviles "más estadounidense" frente a las acusaciones del Gobierno de Donald Trump de ir en contra de la "seguridad nacional" de Estados Unidos por sus acuerdos con compañías chinas, como el de España --en la planta valenciana de Almussafes-- con Geely Auto.

En este sentido, UGT ha considerado "lógico que en Estados Unidos tengan ese tipo de debates", pero ha diferenciado "la realidad de Ford en Europa", que es "muy distinta". "Todos sabemos que el mercado europeo del automóvil es muy complejo y alianzas estratégicas como la de Ford con Geely son fundamentales para asegurar la carga de trabajo y el futuro de nuestra planta", ha enfatizado.

Además, Parra ha reivindicado que la plantilla de Almussafes ha demostrado ser capaz de responder "bajo cualquier escenario global", por lo que ha pedido a la dirección "que se aísle de este ruido geopolítico y se centre en el acuerdo que estamos construyendo, el acuerdo 2030, que va a permitir poner Almussafes de nuevo en el mapa y, por qué no decirlo, hacer la factoría grande de nuevo".

Precisamente, la dirección de Ford ha presentado este jueves a la representación legal de los trabajadores en la mesa de negociación una "oferta final" del nuevo acuerdo laboral para los próximos cuatro años, hasta 2030, que comprende como grandes ejes un incremento salarial por encima del IPC, incrementar la gratificación extraordinaria, incentivos por lanzamiento de nuevos programas, producir en sábados si el volumen de fabricación lo requiere, anticipo de jornadas industriales, extensión del uso del permiso médico de cabecera y actualización del plus de distancia.

En la oferta, la compañía señala que la propuesta es "realista" y "heredera natural" del Acuerdo por la Electrificación de 2022, que resalta que ha permitido llevar a la planta "hasta la situación actual" y garantizar "la carga de trabajo y el futuro de la factoría", según la información facilitada por sindicatos. Los términos de aquel acuerdo se recogieron en un convenio colectivo vigente hasta este 2026 y estaban condicionados a la fabricación de los modelos eléctricos de Ford.