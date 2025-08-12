La Velca One encabeza el ranking de preferencias de usuarios de motos eléctricas

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Velca One, un modelo lanzado por la marca española de motos eléctricas Velca, ha vuelto a ser elegida por tercer año consecutivo por los usuarios de la comunidad española de motos eléctricas 'Ruedoeneléctrica' como la 'Mejor Motor Eléctrica 2025' con el 40% de los votos.

Además, Rhino Electric Motors, la compañía matriz de Velca, ha logrado situar también en el segundo y tercer puesto del podio a la Velca Vortex y a la Ultraviolette F77 Mach 2, con un 11% de los votos cada una.

Concebida para ofrecer una experiencia de conducción superior, la Velca ONE combina diseño, rendimiento y fiabilidad. Monta neumáticos Michelin, frenos ABS en ambas ruedas y una batería CATL de última generación. Acelera hasta los 125 km/h y ofrece hasta 220 kilómetros de autonomía, situándose en prestaciones a la altura de una moto de combustión de 250 cc, aunque homologada como 125 cc eléctrica.

La Vortex, la segunda en el podio, irrumpió en el mercado como la primera moto eléctrica tipo Custom disponible en España y fue presentada oficialmente en el Salón VEM de 2024. En su ficha técnica cuenta con 130 km/h de velocidad máxima y 180 km de autonomía. Las primeras 80 unidades se agotaron en semanas, y ya es el segundo modelo más vendido de Velca en España.

En tercer lugar se cuela la Ultraviolette F77 Mach 2, todavía sin comercializar oficialmente en España (su llegada está prevista para septiembre). Distribuida por Rhino Electric Motors, es la primera moto eléctrica india con homologación europea.

Según el consejero deleagdo de Rhino Electric Motors, Emilio Froján, poner al usuario en el centro, escuchar sus necesidades, ofrecer una gama diversa y garantizar una posventa de calidad son "pilares fundamentales" de su filosofía.

"Nuestro objetivo es liderar y transformar la movilidad eléctrica de dos ruedas en España, y estos reconocimientos nos confirman que estamos en el camino correcto", ha añadido.