La venta de turismos usados crece el 1,9% en el primer semestre del año

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MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La venta de vehículos usados ha subido un 6,3% en junio respecto al mismo mes del año anterior, rompiendo la caída de dos meses consecutivos, mientras que se han vendido 1.277.738 vehículos de segunda mano en el primer semestre, un 1,9% más que en el mismo periodo de 2025, según las cifras divulgadas este lunes por Ancove.

Por edades, aumentan las ventas en todos los segmentos a excepción de los turismos de 2 a 3 años, que descienden un 7,4%. No obstante, las ventas aumentan más entre las unidades más modernas, el 25% en el caso de los turismos de 1 a 2 años y un 17% los de 3 a 5 años. Los más antiguos crecen por debajo de la media, con un 4,6% en los turismos que superan los diez años.

Las furgonetas siguen una línea parecida a los turismos. Solo descienden las ventas en las de 3 a 5 años y aumentan las más nuevas, el 23% en las de 1 a 2 años y el 22% las de 2 a 3. Las más viejas, con más de 10 años, solo crecen el 0,8% respecto a junio de 2025.

El comprador de turismos usados mantiene una tendencia, lenta pero continuada, hacia coches más eficientes desde el punto de vista medioambiental. Así, las compras de turismos eléctricos crecen un 50% en el mes de junio y los híbridos enchufables de gasolina, el 55,4%. Aún así, la combustión sigue dominando el mercado, el 82,8% del total de las ventas de junio, aunque en descenso, pues en el conjunto del semestre los diésel y gasolina concentraban el 83,7%, casi un punto más que en junio.

Por regiones, en junio suben las ventas en nueve comunidades y caen en ocho: Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja y la Comunidad Valenciana.

El patrón se repite en las furgonetas, con subidas en diez regiones y descensos casi en las mismas que los turismos: Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, La Rioja y la Comunidad Valenciana.

"Ancove se congratula del acuerdo alcanzado en el Congreso al aprobar una proposición no de ley que insta al Gobierno a aprobar el plan Nacional de Renovación del parque que incluye ayudas a la compra de vehículos nuevos sin discriminar las motorizaciones de combustión. Además de animar el mercado de usados, actualmente deprimido, será servirá para renovar el parque automovilístico en España, el más envejecido de Europa", ha señalado el presidente de Ancove, Erik Iglesias.