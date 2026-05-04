Las ventas de autocaravanas y campers nuevas caen un 2,2% en abril, hasta 664 unidades

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MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de autocaravanas y campers nuevas cayeron un 2,2% interanual en abril, hasta 664 unidades, según datos de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar).

Una de las claves del descenso en las matriculaciones nuevas de autocaravanas (que caen un 21,2% interanual, hasta 345 registros) es debido a la bajada de matriculaciones destinadas al alquiler.

De su lado, las matriculaciones de caravanas nuevas se mantuvieron exactamente igual que en abril de 2025, con un total de 136 unidades el mes pasado, mientras que las matriculaciones de campers crecieron un 32,4%, hasta 319 unidades.

El incremento también se ha dado en el mercado de segundo mano de autocaravanas y campers, con un aumento del 10,6%, pasando de 2.174 en abril de 2025 a 2.405 el mes pasado. Lo mismo ocurre con las ventas de caravanas de ocasión, que aumentan pasando de 615 en abril de 2025 a 672 el mes pasado (un 9,2% más).

Sobre todo en este mes el aumento "anómalo" de matriculaciones "nuevas" de campers antiguas, se da en el sector de las urban vans, según ha explicado Aseicar.