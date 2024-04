Las ventas de autos crecen un 10,2% en Reino Unido en marzo, con 317.786 unidades comercializadas

En lo que suele ser el mejor mes de actividad en ese país, el modelo más popular en el tercer mes del año fue el Nissan Qashqai



MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en el mercado del automóvil birtánico alcanzó un volumen de 317.786 unidades comercializadas en marzo, un 10,2% más en comparación con el mismo mes del año anterior, en el que se vendieron 287.825 coches, convirtiéndolo así en el mejor resultado de marzo desde 2019, aunque todavía un 30,6% por debajo de los niveles prepandémicos, según datos publicados este viernes por The Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

Este crecimiento estuvo nuevamente impulsado por la inversión en flotas con un aumento del 29,6% interanual en este canal, a medida que el sector continúa recuperándose tras la oferta limitada de años anteriores, apunta la organización.

Las matriculaciones de compradores privados cayeron un 7,7%, "en un contexto económico desafiante de bajo crecimiento, débil confianza de los consumidores y altos tipos de interés", explica. El segmento de registro de empresas, por su parte, retrocedió un 8,0%, respecto al mismo mes del año anterior.

En el acumulado del primer trimestre del año, en Reino Unido se han matriculado un total de 545.548 turismos y todoterrenos, un 10,4% más que lo registrado en el mismo período del año anterior.

Por tipo de motorización, las matriculaciones de coches 100% eléctricos (BEV, por sus siglas en inglés) en el Reino unido durante marzo se situaron en las 48.388 unidades, un 3,8% interanual más, mientras que en el primer trimestre de 2024 se situaron en los 84.314 autos, un 10,6% más que en el mismo período del año pasado. La cuota de mercado de este tipo de vehículos en los primeros tres meses del año fue de 15,5%, apenas 0,1 puntos porcentuales más que en 2023.

La organización británica pide señala que la caída de la cuota de mercado de los 100% eléctricos dentro de un mercado en crecimiento "subraya la necesidad" de que el gobierno de Reino Unido apoye a los consumidores para acelerar la renovación de la flota.

"Las grandes flotas siguen impulsando la adopción de BEV, gracias a atractivos incentivos fiscales, pero aunque los volúmenes de matriculaciones aumentaron en marzo, la cuota de mercado disminuyó. Un contexto económico difícil hace que sea cada vez más difícil para los consumidores invertir en estas nuevas tecnologías", explica.

Al mismo tiempo, el número de turismos y todoterrenos híbridos (HEV) matriculados en marzo se elevó hasta las 44.550 unidades, un 19,6% más que en el mismo mes del año pasado. En el primer trimestre de 2024 se vendieron 74.095 ejemplares de esta motorización (+12,5%) y su cuota de mercado se sitúa en este período en el 13,6% (0,3 puntos porcentuales más que en los primeros tres meses de 2023).

De su lado, los híbridos enchufables (PHEV) matriculados en marzo crecieron un 36,7% más que en el mismo mes del año pasado, hasta la 24.517 unidades vendidas, mientras que en el primer trimestre fueron 42.559 los vehículos comercializados (+34%), con una cuota de mercado del 7,8%, subiendo 1,4 puntos porcentuales respecto a 2023.

El número de matriculaciones de coches diésel en Reino Unido en marzo fue de 23.312, cayendo un 2,7% respecto a los vehículos vendidos en el mismo mes de 2033. En este trimestre caen sus ventas también un 5,3%, hasta las 37.655 unidades, y mantienen una cuota de mercado de 6,9%, perdiendo 1,1 puntos porcentuales sobre el mismo período del año pasado.

Asimismo, en Reino Unido se vendieron 177.019 turismos y todoterrenos de gasolina en el tercer mes de 2024, un 9,2% más que en marzo de 2023. Las ventas de estos vehículos en el primer trimestre fueron de 306.925, un 9,4% interanual más y la cuota de mercado en este período es la más alta de todas las motorizaciones, con 56,3%, 0,2 puntos porcentuales menos que en los primeros tres meses del año anterior.

"El crecimiento del mercado continúa, impulsado por la inversión de flotas después de dos años difíciles de oferta limitada. Sin embargo, un mercado privado lento y una participación cada vez menor en el mercado de vehículos eléctricos muestran el desafío que tenemos por delante. Los fabricantes están ofreciendo ofertas atractivas, pero no pueden por sí solos financiar la transición de forma indefinida", evalúa el director ejecutivo de SMMT, Mike Hawkes.

NISSAN QASHQAI, EL AUTO MÁS VENDIDO EN MARZO, Y EL FORD PUMA, EN 2024

Por último, el Nissan Qashqai ocupó la primera posición como el modelo más vendido en el mes de marzo en el Reino Unido con 8.931 unidades comercializadas, le siguen el Ford Puma (8.318 unidades), el Kia Sportage (7.445), el Nissan Juke (7.346) y el Audi A3 (6.010), en las primeras cinco posiciones.

El 'top 10' lo cierran el Vauxhall Corsa (5.952 unidades vendidas), el Mercades-Benz Clase A (5.892 unidades), el Volkswagen Golf (5.631), el Tesla Model Y (5.602), y el MG HS (5.460).

En el primer trimestre de 2024, no obstante, la primera posición la ocupa el Ford Puma con 15.054 vehículos matriculados, le siguen en el 'top 5' el Nissan Qashqai, con 14.555 autos vendidos; el Kia Sportage, con 13.632; el Nissan Juke, con 11.206; y el Audi A3, con 10.493.

El resto de las primeras 10 posiciones en ventas en el Reino Unido de modelos de turismos y todoterrenos en los primeros tres meses del año las ocupan el BMW 1 Series (10.406 unidades matriculadas), el Volkswagen Golf (10.290 unidades), el MINI (10.049), MG HS (10.028) y el Volkswagen T-Roc (8.934).