Las ventas de coches en Reino Unido se impulsan un 23,5% en noviembre, pero caen un 3,4% en el acumulado

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en el mercado británico alcanzaron un volumen de 142.889 unidades en noviembre, un 23,5% de crecimiento en la comparativa con las 115.706 unidades contabilizadas en el mismo mes del año pasado, según datos de The Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

Entre enero y noviembre, las entregas de automóviles en Reino Unido se situaron en 1,48 millones de unidades, lo que se traduce en una disminución del 3,4% respecto a los datos recogidos en dichos meses de 2021.

En cuanto a los modelos más demandados, el Nissan Qashqai lideró el mercado británico en noviembre, con 5.636 unidades, por delante del Tesla Model Y, con 4.229 unidades; del Mini, con 3.312 unidades; del Ford Fiesta, con 2.869 unidades, y del Vauxhall Corsa, con 2.537 unidades.

En el acumulado del año hasta noviembre, el modelo más vendido también fue el Nissan Qashqai (39.198 unidades), seguido del Vauxhall Corsa (34.663 unidades), del Ford Puma (33.306 unidades), del Mini (29.068 unidades) y del Kia Sportage (25.559 unidades).

Por otro lado, las matriculaciones de vehículos eléctricos en Reino Unido durante el mes pasado se situaron en 29.372 unidades, un 35,2% de subida, mientras que desde enero se matricularon 224.919 unidades eléctricas en dicho mercado, un 38% de crecimiento.