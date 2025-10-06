Archivo - Las ventas de coches en Reino Unido suben un 13,7% en septiembre y los eléctricos se disparan un 29,1%. - KIA - Archivo

Los modelos eléctricos registran su mayor volumen mensual de la historia con 72.779 ventas en el mes

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de coches nuevos en el Reino Unido crecieron un 13,7% en el mes de septiembre, alcanzando las 312.891 matriculaciones, siendo el mejor mes en cuanto a entregas desde septiembre de 2020, según cifras de la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles (SMMT).

Este dato mejora en dos puntos porcentuales el acumulado de ventas hasta el tercer trimestre, con un crecimiento del 4,2%, hasta alcanzar un total de 1,57 millones de operaciones en Reino Unido, aunque por debajo de sus niveles prepandemia (1,96 millones de unidades).

MEJOR MES DE LA HISTORIA PARA LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Septiembre fue el primer mes donde los descuentos de los fabricantes, una oferta cada vez mayor de modelos y la introducción de la Subvención para Vehículos Eléctricos de Reino Unido (con ayudas de hasta 3.750 libras en vehículos eléctricos de menos de 37.000 libras) impulsó de manera notable las matriculaciones de vehículos eléctricos de batería (VEB) un 29,1%, con 72.779 entregas.

Por ello, el pasado mes de septiembre se convirtió en el mejor mes de la historia en venta de vehículos eléctrico en el mercado británico (cuota de mercado del 23,3%) y el primer mes que los modelos eléctricos son la motorización más popular. En el acumulado de ventas hasta septiembre, dos de cada diez modelos vendidos en Reino Unido han sido eléctricos (22,1%), con 349.414 comercializaciones, un 29,4% más hace un año. Además, son la segunda propulsión más popular en todo el año por detrás de los gasolina.

"Los vehículos eléctricos están impulsando el crecimiento del mercado tras un verano flojo, y con una adopción récord de vehículos cero emisiones, la inversión masiva de la industria está dando sus frutos, a pesar de que la demanda sigue siendo inferior a la ambición", ha mostrado el director ejecutivo de la SWMT, Mike Hawes.

En Reino Unido uno de cada tres vehículos que se vendieron en septiembre fueron electrificados (eléctricos + híbridos enchufables), gracias a las 38.308 unidades de híbridos enchufables (PHEV) que se vendieron en el mercado, un 56,4% más que en septiembre de 2024. En todo lo que va de año se han vendido 172.639 PHEV (uno de cada diez modelos), con un crecimiento del 38,2%. Sumando los electrificados, un tercio de los coches comercializados en el mercado británico ha sido bajo esta propulsión (33%).

Por otro lado, la adopción de vehículos eléctricos híbridos (HEV) aumentó también un 23,5%, alcanzando el 15,3% del mercado con un total de 47.885 registros. Entre enero y septiembre, se han vendido 222.669 HEV, con una cuota del 14,1% y un crecimiento del 8,6% sobre el año pasado.

Por su parte, los vehículos de gasolina rozaron casi la mitad de las ventas totales en Reino Unido (45,2%), con 141.310 operaciones, con un auge del 2,4%. Mientras, los vehículos diésel se volvieron a desplomar un mes más, con una bajada del 28,2% en sus ventas y registrando solamente 12.609 unidades.

Hasta septiembre, en Reino Unido se han vendido 749.794 vehículos gasolina con un recorte del 8,2% sobre 2024 con una cuota del 47,5%, rozando casi la mitad de las ventas. Del lado de los diésel, la caída se pronuncia hasta el 14,3% y solamente un 5,3% de ventas sobre el resto de propulsiones con 83.656 apuntes.

KIA SPORTAGE, EL MODELO MÁS VENDIDO DE SEPTIEMBRE

Entre los modelos más vendidos del mercado británico en septiembre se encuentran el Kia Sportage, con 9.455 matriculaciones en el mes, por delante del Ford Puma y el Nissan Qashqai, con 8.310 y 7.218 ventas, respectivamente. Por primera vez en su historia, el Jaecoo 7 de la compañía asiática Omoda & Jaecoo se cuela en el 'top 5' en el cuarto lugar, con 6.489 ventas, y el Opel Corsa ha terminado en quinto lugar, con 5.841 registros.

No obstante, el líder del año en ventas sigue siendo el Ford Puma, con 41.531 ventas en el mercado británico, por encima del Sportage de Kia (38.734) y el Qashqai de Nissan (32.789). El cuarto y quinto lugar son para el Opel Corsa y el Nissan Juke, con 29.327 y 26.995 matriculaciones.