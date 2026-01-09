Archivo - Las ventas del grupo BMW crecieron un 0,5% en 2025 tras entregar 2,46 millones de vehículos - SHARE NOW - Archivo

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo BMW entregó un total de 2,46 millones de vehículos a nivel mundial en 2025, lo que supone un leve ascenso del 0,5% respecto al ejercicio anterior, en un entorno "complejo" derivado de unas menores ventas en el mercado chino en el cuarto trimestre del año, según ha informado la entidad alemana este viernes.

Igualmente, BMW ha precisado que un total de 642.087 ejemplares pertenecieron a unidades electrificadas, las cuales experimentaron un crecimiento del 8,3% en valores interanuales. De ellas, 442.072 (18% del total de ventas) automóviles fueron totalmente eléctricos, con un crecimiento del 3,6% respecto a 2024.

"En 2025, en un entorno complejo, BMW Group vendió más vehículos que el año anterior. Nuestros vehículos electrificados tuvieron una demanda especialmente alta. Europa registró un crecimiento especialmente sólido, con vehículos eléctricos de batería representando aproximadamente una cuarta parte de las ventas totales, y los vehículos eléctricos de batería (BEV) y híbridos enchufables (PHEV) combinados alcanzando una participación de más del 40% en toda la región", ha expresado el responsable de clientes, marcas y ventas del BMW AG, Jochen Goller.

A falta de conocer los resultados empresariales del grupo, la compañía informó el pasado mes de noviembre que el escenario de 2025 podría provocar unos menores beneficios atribuidos ese año en comparativa con 2024 (7.290 millones de euros).

BMW AG completó 2025 con un total de 1,01 millones de ventas en Europa, siendo un año más su mercado más fuerte con un crecimiento del 7,3% en términos interanuales. En Europa, en particular, el Grupo BMW registró un crecimiento significativo del 28,2% en vehículos totalmente eléctricos.

Asia fue el segundo mercado con más ventas para el grupo BMW entre enero y diciembre, aunque las comercializaciones se retrocedieron un 9,3%, fruto de la caída de ventas en China del 12,5% (625.527 unidades).

En el mercado americano, el grupo alemán contabilizó 505.221 ventas, un 5,7% más que hace un año, de las que 417.638 correspondieron al mercado de Estados Unidos (+5% en valores interanuales).

BMW VENDE MÁS DE 2 MILLONES A NIVEL MUNDIAL

BMW entregó 2,16 millones vehículos a sus clientes en 2025, un 1,4% menos que en 2024. Sin embargo, la marca sigue siendo líder mundial en su segmento.

En el resto de las marcas del grupo, M GmbH entregó 213.457 vehículos (creciendo un 3,3%). Mientras, Mini obtuvo una fuerte recuperación con respecto a 2024 al comercializar 288.290 unidades (un 17,7% más).

En el caso de Rolls-Royce, sus números apenas decayeron un 0,8% al contabilizar 5.664 operaciones a nivel mundial y BMW Motorrad comercializó 202.563 motocicletas y scooters (un 3,7% menos en términos interanuales).

En 2026, el grupo BMW lanzará la 'Neue Klasse', su nueva generación de vehículos eléctricos, que tendrá como primer lanzamiento en la primavera de este año del nuevo BMW iX3 con hasta 805 kilómetros de autonomía eléctrica y un precio que partirá desde los 60.000 euros. Igualmente la compañía, ha anunciado bajo esta línea las presentaciones de los nuevos BMW X5, el BMW Serie 3 y el BMW Serie 7 para 2026.

"En total, BMW Group lanzará más de 40 vehículos nuevos y revisados con diversas opciones de propulsión para 2027", ha concluido Goller.