Las ventas mundiales de Volvo se reducen un 10% en noviembre, hasta los 60.244 vehículos

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de origen sueco Volvo Cars alcanzó unas ventas globales de 60.244 vehículos en noviembre, lo que supone una reducción del 10% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado este miércoles.

"Las cifras de ventas de noviembre destacan los desafíos estructurales y de transformación que afectan tanto a Volvo Cars como a la industria en general", ha expresado Erik Severinson, 'Chief Commercial Officer' de Volvo Cars.

"A pesar de la disminución en las ventas totales, nos anima el crecimiento en las ventas de nuestros coches totalmente eléctricos y la aceleración de las entregas del nuevo XC70 híbrido enchufable de larga autonomía en China, lo que continúa expandiendo nuestra posición en el segmento electrificado, que está creciendo rápidamente", ha añadido el representante de la compañía.

LA MITAD DE LAS VENTAS DE NOVIEMBRE FUERON DE MODELOS ELECTRIFICADOS

Lo cierto es que las ventas de modelos electrificados --modelos totalmente eléctricos e híbridos enchufables-- representaron el 50% de todos los automóviles vendidos durante noviembre por la marca con 30.379 unidades, un 5% menos que hace un año.

Del total, 14.594 vehículos pertenecieron a la gama eléctrica, con un crecimiento del 5% sobre hace un año, mientras que los híbridos enchufables obtuvieron un volumen de 15.785 ventas, un 12% menos en términos interanuales.

Por su parte, las operaciones totales en el periodo de enero a noviembre de la compañía ascienden a 689.585 coches a nivel mundial, lo que supone un descenso del 8% en comparación con el mismo periodo de 2024. De igual forma, el 46% de sus ventas son bajo motorizaciones electrificadas, 318.752 matriculaciones, un 10% menos que al término de noviembre de 2024.

Por último, en noviembre, el Volvo XC60 fue el modelo más vendido de la firma, con 16.267 vehículos (21.586, en 2024), seguido por el XC40/EX40, con unas ventas totales de 13.965 unidades (14.613, en 2024), y el XC90, con 8.304 coches (10.533, en 2024).