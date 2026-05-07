Archivo - Las ventas de turismos eléctricos de ocasión suben un 60% en abril, aunque su peso apenas fue del 2% - REMITIDA FERIA VALENCIA - Archivo

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de modelos eléctricos puros de ocasión crecieron un 60,1% en abril, con un total de 3.492 unidades entregadas en un mercado que bajó un 4% a nivel general en el pasado mes hasta completar un total de 173.869 disposiciones de modelos usados en el mercado automovilístico español.

Así, las ventas de eléctricos apenas representaron un 2% de las operaciones totales en el último mes, ya que el mercado de ocasión sigue apostando por las motorizaciones tradicionales.

Los híbridos enchufables usados subieron un 37,6%, hasta alcanzar las 4.612 unidades, según datos de las patronales del sector Ganvam (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios).

En este contexto, las ventas de modelos usados con motores de combustión tradicional marcaron signo negativo en abril. Los vehículos de segunda mano diésel, si bien concentraron el 47,9% de las operaciones, registraron una caída del 11,5%, al completar 82.283 unidades, mientras que los de gasolina descendieron casi un 5%, con 61.375 operaciones y un 35,3% del total en abril.

En el acumulado del cuatrimestre, el mercado de turismos y todoterrenos de ocasión se mantuvo estable, con un total de 716.434 unidades (+0,1%), lo que supone 1,8 usados por cada nuevo vendido. Así, entre enero y abril, el mercado de turismos de segunda mano se ha sostenido, en gran medida, por la renovación de flotas de las empresas alquiladoras.