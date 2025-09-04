Las ventas de turismos y furgonetas de segunda mano caen un 0,4% en agosto, hasta 166.987 unidades

Archivo - Visitantes al Salón del Motor de Ocasión de Sevilla - FEDEME - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de turismos y furgonetas de segunda mano han caído un 0,4% en agosto frente al mismo mes del año anterior, hasta 166.987, según las cifras divulgadas este jueves por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

De ellos, 144.228 fueron turismos (-0,7% en agosto) y 22.759 furgonetas (+2,2%). El descenso de agosto rompe la tendencia al alza registrada en verano (junio 8,1% y julio 5,8%) y hace descender el acumulado al 4,7%, cuatro décimas por debajo de julio.

En lo que va de 2025 se han vendido 1.649.452 vehículos de segunda mano. De estos, 1.411.616 fueron turismos, que aumentan el 4,7% respecto al mismo periodo del año pasado, y 237.836, comerciales ligeros, un 4,5% más en el año.

El descenso en las ventas de los turismos más antiguos, los que superan los 5 años, ocasiona la caída del mercado de usados en agosto, con mayor intensidad entre los coches de 6 a 10 años. Los de menos edad, por debajo de 5 años, se colocan en positivo en el mes, especialmente los de menos de 12 meses (aumentan un 18%) procedentes del alquiler y de las automatriculaciones de los concesionarios.

El segmento de furgonetas ha tenido un mejor comportamiento en el mes, con subidas en todos los segmentos con excepción de las unidades de 1 a 2 años y de 6 a 10.

En cuanto al tipo de propulsión, los electrificados mitigan los descensos de las motorizaciones de combustión --diésel, gasolina y GNC--. Aun así, el mercado de los turismos más ecológicos sigue siendo minoritario, con un 3,7% en el mes, entre los turismos de segunda mano.

La bajada de las ventas es generalizada en agosto en la mayoría de las comunidades autónomas, salvo en Aragón, Castilla-La Mancha, La Rioja y la Comunidad de Madrid.

"El retroceso de las ventas se turismos de segunda mano, aunque ligero, supone volver a terreno negativo tras el buen comportamiento del mercado en los dos meses de verano, lo que agudiza la preocupación de los comerciantes de vehículos usado por el desacople entre el mercado de los turismos nuevos y los usado", ha declarado el presidente de Ancove, Eric Iglesias.