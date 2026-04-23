Archivo - Las ventas de vehículos en Europa suben un 4% en el primer trimestre impulsadas por los eléctricos - Julian Stratenschulte/Dpa - Archivo

Las ventas de vehículos eléctricos de batería (BEV) crecieron un 32,4% interanual hasta marzo, con más de medio millón de entregas

MADRID, 23 (EUROPA PRESS) Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en Europa ascendieron un 4% en el primer trimestre de este año, con un total de 2,82 millones de unidades registradas, según los datos publicados este jueves por la Asociación de Constructores Europeos del Automóvil (ACEA).

La patronal europea del automóvil detalla que estos resultados se relacionan principalmente con el buen desempeño de marzo, así como los "nuevos beneficios fiscales y planes de incentivos" a la compra que se han publicado en los primeros tres meses del año en los principales países europeos.

Solo en marzo, las ventas de vehículos en la Unión Europea tuvieron un alza del 12,5% en términos interanuales, con más de 1,15 millones de unidades vendidas y ayudando a recuperar a la automoción europea tras un inicio de año dubitativo --en enero las matriculaciones cayeron un 3,9% y en febrero apenas crecieron un 1,4%--.

En España subieron un 23,2%, hasta las 116.725 unidades, al igual que en Italia, donde repuntaron un 6,3%, hasta los 172.303 vehículos. No obstante, las matriculaciones cayeron en Alemania (-3,9%; 253.497 unidades) y Francia (-14,5%; 153.842 unidades).

SUBEN UN 32,4% LAS VENTAS DE ELÉCTRICOS EN EUROPA

No obstante, en un entorno positivo a inicios de año, las ventas de vehículos eléctricos de batería (BEV) han crecido un 32,4% interanual este primer trimestre, hasta las 546.937 unidades comercializadas en el continente, representando dos de cada diez entregas en el mercado de la Unión Europea hasta marzo (19,4%).

Los cuatro mayores mercados de la UE, que en conjunto concentraron más del 60% de las matriculaciones de coches eléctricos, presentaron resultados dispares: Italia (+65,7%), Francia (+50,4%) y Alemania (+41,3%) registraron un fuerte crecimiento. Por el contrario, Bélgica (-2,3%) experimentó un descenso.

ACEA también señala que los coches híbridos nuevos (HEV) repuntaron en la UE, hasta alcanzar 1.089.421 unidades, impulsados por el crecimiento en Italia (+25,8%) y España (+18,5%), con contribuciones positivas también de Alemania (+7,4%) y Francia (+3,1%). En total, los modelos híbridos eléctricos representaron el 38,6% del mercado total de la UE.

Por su parte, las matriculaciones de coches eléctricos híbridos enchufables (PHEV) siguen creciendo, alcanzando las 268.344 unidades en los tres primeros meses de 2026, un 29,6% más que hace un año y alcanzando una cuota del 9,5% de las operaciones. Este crecimiento se respalda con un aumento de las ventas en mercados clave como Italia (+110,1%), España (+74,2%) y Alemania (+19,3%).

CAEN LAS VENTAS DE GASOLINA Y DIÉSEL

A finales del primer trimestre de 2026, las matriculaciones de coches de gasolina disminuyeron un 18,2%, registrándose descensos en todos los principales mercados hasta alcanzar las 636.502 matriculaciones. La cuota de mercado de los vehículos de gasolina cayó al 22,6% desde el 28,7% del primer trimestre de 2025.

Francia experimentó la contracción más significativa, con una caída de las matriculaciones del 40,3%, mientras que otros mercados clave también registraron descensos de dos dígitos: Italia (-18,6%), España (-18,1%) y Alemania (-16,1%).

En el mismo sentido, el diésel registró una disminución de ventas del 27,1%, hasta las 258.728 unidades, y terminó el trimestre con una cuota del 9,5%.

STELLANTIS, EL GRUPO QUE MÁS CRECE ENTRE LOS FABRICANTES EUROPEOS

Por grupos de fabricantes, en el primer trimestre del año Volkswagen Group se mantiene, como es costumbre, como principal grupo automotriz con 727.557 unidades vendidas, impulsado principalmente por sus marcas Volkswagen (292.231 unidades, -3,6%) y Skoda con la que aumentó un 17% sus entregas, hasta las 191.657 entre enero y marzo.

Por el contrario, Stellantis inició 2026 en positivo tras tener un menor número de entregas el año pasado y en los primeros tres meses es el grupo automotriz europeo que más crece, concretamente un 8,5%, con 489.081 unidades vendidas.

A destacar el desempeño de Fiat, que con 99.525 unidades vendidas y un crecimiento del 36% se consolida como la segunda firma del grupo superando a Citroen (98.057 unidades, +12%) u Opel (86.127 unidades, +24%). Peugeot sigue siendo la marca más vendida con 147.147 operaciones, aunque con un desplome del 7%.

Completa la tercera posición, el grupo Renault con 285.296 matriculaciones en el trimestre, aunque con una caída del 8,4% debido a la caída del 18,7% en las entregas de Dacia (115.418) que mermaron al grupo. Por su parte, Renault ha completado prácticamente los mismos números que hace justo un año, 168.567 disposiciones.

Completan el 'top 5' el grupo Toyota y Hyundai con 201.963 y 194.359 operaciones respectivamente, ambos grupos asiáticos doblegaron un 2,8% y un 3,3% en los primeros tres meses sus datos con respecto a finales de marzo de 2025.

TESLA SE RECUPERA Y MG, PRIMERA MARCA CHINA EN LA UE

Tesla por su parte, continua su recuperación con respecto a 2025 acumulando 57.792 matriculaciones en el intervalo enero-marzo con un progreso del 60%.

Al contrario, el grupo chino SAIC Motor (dueño de MG) ha crecido a un menor ritmo, un 5,9% en el trimestre, con 55.444 comercializaciones que le permiten ser la primera firma China en la Unión Europea, aunque seguida muy de cerca por BYD que registró 50.646 modelos en el trimestre duplicando sus datos de hace un año (+169,7%).