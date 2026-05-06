Las ventas de vehículos de ocasión caen un 3,7% en abril, hasta 203.631 unidades, según Ancove

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MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de vehículos usados (turismos y furgonetas) han caído un 3,7% en términos interanuales, con 203.631 unidades transferidas y un mayor descenso en el mercado de turismos (que desciende un 4,2% interanual, hasta 173.869 unidades vendidas) que en el mercado de furgonetas (donde se da una caída de solo el 0,5%, hasta 29.762 unidades comercializadas).

En el primer cuatrimestre se han vendido 838.673 vehículos usados, sin apenas variación respecto al mismo periodo de 2025, según las cifras de Ancove. Los turismos, de los que se transfieren 716.434 unidades, suben ligeramente, el 0,1%, y los comerciales ligeros, 122.239, bajan el 0,1%.

La caída del mes de abril se concentra en los coches de 2 a 10 años, salvándose los más nuevos, especialmente los de menos de un año, que suben el 27%, y los de 1 y 2 años. Sin embargo, son segmentos de poco volumen. Igualmente suben, un 1,1%, los más antiguos, en una tendencia que se mantiene para el conjunto del año.

Por su parte, en el segmento de las furgonetas, las mayores subidas se producen en las furgonetas de menos de 3 años, con retrocesos en el segmento de 3 a 5. Los más antiguos, también se colocan en números rojos.

El mercado de turismos usados sigue dominado por los coches diésel y gasolina, aunque los primeros bajan un 11,5% respecto a abril de 2025 y los segundos, cerca del 5%. Por el contrario, los eléctricos suben 60% y los híbridos enchufables de gasolina, el 37,6%, aunque sumados, no llegan al 5% del mercado de usados del mes.

CAÍDAS EN LAS MAYORÍA DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Los malos resultados en el mercado de usados afectan a la mayoría de las comunidades autónomas, con caídas en 13 de ellas en el acumulado hasta abril. Solo se salvan Aragón (con una débil aumento del 1,3%), Castilla-La Mancha, Catalunya y la Comunidad de Madrid, que distribuye coches al resto de regiones.

El panorama no es mejor en el segmento de los comerciales, cuyas ventas caen también en 13 comunidades en el primer cuatrimestre. Se salvan Castilla-La Mancha, La Rioja, Madrid y La Región de Murcia.

"El mercado de usados está mostrando su peor cara, especialmente si se compara con el de nuevos. Estos malos resultados se deben a la incertidumbre respecto a las unidades de combustión y a la falta de incentivos y de stock de las unidades más ecológicas, especialmente eléctricos e híbridos enchufables", ha señalado el presidente de Ancove, Erik Iglesias.