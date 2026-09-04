Archivo - Las ventas de vehículos en Reino Unido crecen un 13,7% en agosto por el impulso de los electrificados - FORD - Archivo

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de nuevos vehículos en agosto en Reino Unido han aumentado un 13,7%, hasta alcanzar las 94.236 unidades, su noveno mes consecutivo de crecimiento, según las cifras compartidas este miércoles por la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles (SMMT).

El crecimiento se produjo en todos los tipos de compradores. Las matriculaciones de flotas aumentaron un 10,1% y representaron el 57,2% del mercado, mientras que la demanda de particulares creció con fuerza, un 19,0% interanual, hasta suponer el 40,8% de las matriculaciones. El segmento de pequeñas empresas, que representa el 2,0% del mercado, también registró un incremento, del 14,5%.

LOS ELECTRIFICADOS SUPONEN CASI LA MITAD DE LAS VENTAS

El mercado se benefició del fuerte avance de los vehículos electrificados, que supusieron el 44,5% de las ventas del mes. Los vehículos híbridos enchufables (PHEV) registraron el mayor crecimiento, del 39,8%, y alcanzaron el 14,5% de las matriculaciones con un total de 13.707 unidades.

Por su parte, los vehículos eléctricos de batería (BEV) crecieron un 27,7% tras computarse 28.063 operaciones y alcanzaron una cuota del 29,8% del mercado total. Se trata de la segunda cuota mensual más elevada del año hasta la fecha, según ha detallado la patronal británica.

Mientras, los híbridos eléctricos (HEV) aumentaron un 26,3%, hasta representar el 12,7% del mercado tras anotarse 11.940 ventas.

Del lado de las motorizaciones de combustión, los modelos de gasolina supusieron el 38,3% de las ventas del mes, un total de 36.048 comercializaciones, aunque fueron un 3,5% menos que hace un año. En el caso de los vehículos diesel, sus matriculaciones crecieron un 4% en agosto hasta llegar a las 4.478 transacciones, aunque apenas supusieron el 4,8% del mercado.

Por modelos, los coches más vendidos en agosto en Reino Unido han sido el Ford Puma --que también lidera en el acumulado del año--, con 2.795 matriculaciones; el Jaecoo 7, con 2.022 registros; el MG HS, que ha llegado a las 1.785 anotaciones y cierran el 'top 5' el Jaecoo 5 y el Kia Sportage con 1.670 y 1.531 entregas, respectivamente.

Por último a destacar el rendimiento de la firma Omoda & Jaecoo que ha colocado tres de sus modelos entre los diez modelos más comprados en el último mes en el mercado británico.