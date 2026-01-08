Vincent Despres, nuevo presidente de Hyundai Motor Francia a partir de febrero - HYUNDAI

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Hyundai Motor Francia ha anunciado el nombramiento de Vincent Despres como presidente, a partir del próximo 16 de febrero, en sustitución de Lionel French Keogh, que dirigió la filial francesa durante once años. Hasta la incorporación del nuevo responsable en Francia, Emmanuelle Serazin actuará como presidente interino, según ha informado la firma.

Despres se incorpora a Hyundai Francia con casi 25 años de experiencia en la industria del automóvil. A lo largo de su carrera, ha ocupado el cargo de director comercial de Dacia en el país galo, tras haber sido director general para Sudáfrica y varios mercados importadores en la región África-Oriente Medio-Pacífico.

Más recientemente, ocupó el cargo de vicepresidente de rendimiento de ventas para la marca Dacia dentro del Grupo Renault, supervisando las operaciones de ventas, las previsiones, la gestión de la cadena de suministro y el rendimiento comercial en toda Europa.

En su nuevo cargo, Vincent Despres será responsable de continuar el desarrollo de Hyundai en el mercado francés, apoyando la aceleración de la estrategia de electrificación de la marca.

"Me complace dar la bienvenida a Vincent Despres como presidente de Hyundai Motor Francia. Su experiencia internacional y su probada capacidad para obtener resultados serán importantes para impulsar el crecimiento de Hyundai en Francia y apoyar el lanzamiento y desarrollo de Genesis en este mercado estratégico. También me gustaría agradecer calurosamente a Lionel French Keogh su compromiso y contribución durante los últimos once años", ha expresado el presidente y consejero delegado de Hyundai Motor Europe, Xavier Martinet.

"Estoy muy orgulloso de unirme a Hyundai Motor Francia y me entusiasma abrir este nuevo capítulo junto a los equipos y la red de concesionarios. Hyundai y Genesis encarnan una ambiciosa visión de la movilidad, que combina innovación, diseño y electrificación. Espero contribuir a su desarrollo en el mercado francés y continuar esta exitosa trayectoria", ha mostrado Despres en sus primeras palabras como presidente y CEO de Hyundai Motor Francia.