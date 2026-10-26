Vodafone gestionará la nube de Tribbu para impulsar la evolución de su aplicación de coche compartido

Archivo - FILED - 09 May 2018, North Rhine-Westphalia, Duesseldorf: The Vodafone logo seen in front of the Vodafone Germany headquarters. Photo: Federico Gambarini/dpa - Federico Gambarini/dpa - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vodafone Empresas ha cerrado un acuerdo con Tribbu, la plataforma española de coche compartido para trayectos diarios, para asumir la gestión completa de su almacenamiento en la nube e impulsar la evolución de su aplicación y la incorporación de nuevas funcionalidades para sus usuarios.

Según ha informado la compañía, Vodafone se convierte en socio tecnológico de la firma y reforzará la colaboración entre ambas entidades, lo que permitirá a Tribbu optimizar la gestión de sus servicios 'cloud' mediante un modelo de atención, soporte y facturación integrado.

Tribbu se sitúa como el operador líder de coche compartido de corta distancia en España, con más de ocho años de experiencia y más de 1.500.000 usuarios registrados en sus servicios de movilidad para desplazamientos diarios de trabajo, estudios, deporte u ocio con presencia en todas las provincias de España.

Más allá de la gestión del almacenamiento, el acuerdo abre una nueva etapa en la relación entre ambas empresas, ya que la consolidación de su infraestructura en la nube con Vodafone permitirá a Tribbu llevar su plataforma al siguiente nivel.

Vodafone Empresas acompaña a más de 400.000 clientes empresariales en su transformación digital con soluciones de conectividad, 'cloud', Internet de las Cosas y ciberseguridad, y cuenta con una red federada de cuatro centros de operaciones de ciberseguridad en Madrid, Barcelona y Murcia.