Volkswagen abre los pedidos del ID.Polo en España, desde 17.900 euros con 323 km de autonomía

Volkswagen ID.Polo - VOLKSWAGEN

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen ha abierto este miércoles los pedidos en España del nuevo ID. Polo con batería de 37 kWh y un motor eléctrico de 85 kW (116 CV) disponible desde 17.900 en la versión Match, la más accesible en relación de precio, equipamiento y autonomía, al alcanzar los 323 kilómetros de independencia.

Los acabados Life y Style también pueden combinarse con la batería de 37 kWh. El ID. Polo Life, equipado con el motor de 85 kW (116 CV), ofrece hasta 318 kilómetros de autonomía, mientras que el ID. Polo Style incorpora el motor de 99 kW (135 CV) y alcanza hasta 326 kilómetros de autonomía. La variante con la batería de menor capacidad completa la oferta de la batería de 52 kWh.

Esta batería de alto voltaje LFP (fosfato de hierro y litio) de 37 kWh (netos), está ahora dirigida a clientes que buscan un precio asequible, con una capacidad de recarga del 10 al 80% en unos 23 minutos en estaciones de recarga rápida de corriente continua con una potencia de hasta 90 kW.

Entre los principales elementos del ID.Polo Match se encuentran los faros LED, las llantas de acero de 17 pulgadas, el Digital Cockpit de 10,25 pulgadas, el sistema de infoentretenimiento con pantalla de 12,9 pulgadas, App-Connect inalámbrico para Apple CarPlay y Android Auto, actualizaciones remotas OTA, sensor de lluvia y retrovisores exteriores con ajuste eléctrico y calefactados.

También incorpora control de crucero adaptativo ACC, sensores traseros de aparcamiento, asistente de luz de carretera Light Assist y sistemas de asistencia como Front Assist, Side Assist, Front Cross Traffic Assist, Lane Assist y Emergency Assist. La dotación incluye además climatizador Air Care Climatronic, selección de perfiles de conducción y capacidad de carga bidireccional.

EQUIPAMIENTO PROPIO DE OTRAS CATEGORÍAS

Sobre el equipamiento del Match, el acabado Life añade llantas de aleación Linz de 18 pulgadas, luces de orientación con proyección del logotipo, cámara de visión trasera Rear View y sensores de aparcamiento delanteros y traseros.

También incorpora retrovisores exteriores abatibles eléctricamente, espejo interior antideslumbrante automático, acceso y arranque sin llave Keyless Access, cargador inalámbrico para teléfonos móviles, asistente de voz IDA y conexiones USB-C adicionales para las plazas traseras.

Style, la versión más alta de la gama, incorpora tecnología de iluminación IQ.Light con faros Matrix LED, grupos ópticos traseros LED con intermitentes dinámicos, logotipos VW delanteros y traseros iluminados y llantas de aleación Martorell de 19 pulgadas. La imagen exterior se completa con las lunas laterales traseras y la luneta posterior oscurecidas.

El habitáculo cuenta con asientos delanteros deportivos confort y calefactados, volante multifunción calefactable, climatizador Air Care Climatronic de dos zonas e iluminación ambiental ampliada con Smartlight. También dispone de pedales de acero inoxidable con símbolos Play/Pause y revestimiento interior del techo en color Negro Soul.

El nuevo ID. Polo puede incorporar elementos opcionales poco habituales en su categoría, como un techo panorámico de cristal y unos asientos delanteros con ajuste eléctrico, apoyos lumbares neumáticos y programas de masaje. El asiento del conductor puede incorporar además una función de memoria para almacenar los ajustes individuales.

La oferta de equipamiento opcional incluye asimismo sistemas avanzados de asistencia, como Park Assist Pro, visión periférica Area View de 360 grados, Travel Assist con detección de semáforos y protección proactiva de los ocupantes.