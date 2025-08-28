Volkswagen abre la preventa del nuevo T-Roc Mild Hybrid, disponible desde noviembre por 30.845 euros.

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La marca alemana Volkswagen ha iniciado la preventa de la segunda generación de su superventas T-Roc, el cual ha sido desarrollado desde cero y que tendrá su lanzamiento para noviembre de este año desde 30.845 euros (versión gasolina 1.5 eTSI con 85 kW/115 CV).

El nuevo T-Roc presenta dos tipos de propulsiones mild-hybrid de 48 V (1.5 eTSI) con 85 kW (116 CV)2 y 110 kW (150 CV). Al igual que el modelo anterior, el nuevo T-Roc también estará disponible más adelante con la tracción total 4Motion, en combinación con el motor TSI de 2.0 litros, que también se ofrecerá como Mild-Hybrid (MHEV).

La compañía ha confirmado que en el futuro también estará disponible un T-Roc R como variante más potente. Todos los motores mild-hybrid 1.5 y 2.0 contarán con una caja de cambios de doble embrague y 7 velocidades.

Fabricado en la planta portuguesa de Palmela, el T-Roc es un coche destinado para viajes largos y en familia. Gracias a los 12 centímetros adicionales añadidos a los asientos traseros, los ocupantes de mayor estatura pueden sentarse cómodamente en esta zona del vehículo. Del mismo modo, el volumen del maletero aumenta en 30 litros hasta alcanzar los 475 litros cuando se carga hasta la altura de los respaldos de los asientos traseros.

NUEVA GAMA DE ACABADOS

La gama de equipamientos del nuevo T-Roc estará ahora "más claramente estructurada y orientada al cliente". Para simplificar al máximo la configuración, Volkswagen ha combinado características y paquetes individuales de serie y opcionales con las cuatro versiones de equipamiento.

Con ello, la gama consta de la versión básica del T-Roc (centrada en el presupuesto y la funcionalidad), el primer paquete de ampliación Life (centrado en la funcionalidad y el confort), así como las dos versiones superiores Style (con algunos retoques en el diseño y la tecnología) y R-Line (la más deportiva).

Por último, el nuevo T-Roc está disponible en un total de seis acabados de pintura: 'Pure White' sólido, 'Wolf Grey' metalizado, así como los nuevos colores de pintura 'Canary Yellow' sólido, 'Flamed Red' metalizado, 'Celestial Blue' metalizado y 'Grenadilla Black' metalizado.

DISEÑO DEPORTIVO Y NUEVAS PRESTACIONES TECNOLÓGICAS

El gran avance del modelo en términos de desarrollo se aprecia a primera vista en su diseño potente y limpio. Conserva el ADN característico del T-Roc con la parte trasera tipo coupé y presenta una renovada iluminación exterior.

Los faros LED Matrix IQ. LIGHT están disponibles como opción (de serie en los modelos R-Line y Style en Alemania) y están conectados al logotipo de Volkswagen iluminado en blanco mediante una estrecha tira luminosa. La parte trasera del T-Roc también cuenta con una barra transversal LED continua con el logotipo de Volkswagen iluminado en rojo.

En su interior, el salpicadero está tapizado con un tejido de nuevo desarrollo que, junto con la iluminación de fondo, crea un ambiente tipo 'lounge'. Una nueva característica del T-Roc y de su clase es también la pantalla opcional en el parabrisas, que proyecta información importante, como la velocidad o los pictogramas de navegación, directamente en el parabrisas delante del conductor.

Por último, tras los actuales Tiguan (lanzamiento en 2024) y Tayron (lanzamiento en 2025), el nuevo T-Roc es el tercer SUV de Volkswagen basado en la última etapa evolutiva de la plataforma modular transversal.

Con ello, se beneficia de los mejores avances tecnológicos de esta plataforma, entre los que se incluyen 'Travel Assist' y 'Park Assist Pro' para facilitar la conducción a los clientes de la marca en su día y a la hora de estacionar de forma automática en distancias de hasta 50 metros.