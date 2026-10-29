Volkswagen baja beneficio operativo un 98,7% hasta septiembre por extraordinarios de 8.700 millones

Archivo - Volkswagen baja su beneficio operativo un 98,7% hasta septiembre,71 millones, por costes extraordinarios - Sina Schuldt/dpa - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Volkswagen registró un resultado operativo de 71 millones de euros durante los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un descenso del 98,7% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando alcanzó los 5.408 millones de euros, debido principalmente a las partidas extraordinarias de 8.700 millones de euros, la debilidad del mercado chino y la creciente presión competitiva internacional.

Según los resultados publicados este jueves por el fabricante alemán, la facturación del grupo se situó en 233.378 millones de euros entre enero y septiembre, un 2,2% menos que un año antes.

El resultado operativo antes de partidas extraordinarias alcanzó los 8.800 millones de euros, con un margen operativo del 3,8%, una rentabilidad que la compañía considera insuficiente para mantener el nivel de inversión necesario para afrontar su transformación.

Las partidas extraordinarias ascendieron a 8.700 millones de euros, de los que 7.800 millones se contabilizaron en el tercer trimestre. Entre los principales impactos figuran los deterioros de valor del fondo de comercio de Porsche, por 6.400 millones de euros, ajustes de activos de sociedades consolidadas en China por alrededor de 1.000 millones y gastos relacionados con la venta prevista de Volkswagen Osnabrück GmbH.

Como consecuencia, el grupo registró unas pérdidas después de impuestos de 2.720 millones de euros en los nueve primeros meses del ejercicio, frente al beneficio de 3.405 millones obtenido entre enero y septiembre de 2025.

En el tercer trimestre, el resultado operativo arrojó unas pérdidas de 5.860 millones de euros, frente a los 'números rojos' de 1.299 millones del mismo periodo del año anterior. La facturación trimestral descendió un 6,3%, hasta los 75.277 millones de euros.

LAS VENTAS DE VEHÍCULOS CAEN UN 10,6%

Las ventas de vehículos del grupo disminuyeron un 10,6% en los nueve primeros meses del año, hasta los 5,88 millones de unidades, frente a los 6,58 millones contabilizados en el mismo periodo de 2025. Las entregas a clientes se situaron en 6,01 millones de vehículos, un 9% menos.

Volkswagen atribuye esta evolución al retroceso de los mercados, especialmente el chino, a las restricciones comerciales y los aranceles, y a la intensificación de la competencia y de la presión sobre los precios.

La compañía también señala que el aumento del peso de los vehículos eléctricos en las ventas está presionando la rentabilidad, dado que actualmente generan menores márgenes que los modelos de combustión.

Por divisiones, el grupo de marcas Core, que incluye a Volkswagen y Skoda, Seat, Cupra y VW Vehículos Comerciales, obtuvo un resultado operativo de 4.326 millones de euros, frente a los 4.719 millones de un año antes. Su margen operativo se redujo del 4,4% al 4,1%, aunque el comportamiento de Skoda compensó parcialmente la debilidad de la marca Volkswagen.

El grupo Progressive registró un resultado operativo de 1.150 millones de euros, un 26% menos que en 2025, con un margen del 2,7%. La evolución estuvo condicionada por la caída de los volúmenes en China y Norteamérica y por los efectos negativos de los valores residuales.

Por su parte, el grupo Sport Luxury, que incluye a Porsche, elevó su resultado operativo hasta los 1.493 millones de euros, frente a las pérdidas de 228 millones del ejercicio anterior. Los ingresos descendieron un 7,1%, hasta los 22.143 millones, mientras que el margen operativo alcanzó el 6,7%.

El negocio de vehículos industriales, agrupado bajo Trucks/TRATON, incrementó su facturación un 2,4%, hasta los 31.943 millones de euros, aunque su resultado operativo retrocedió un 1,8%, hasta los 1.655 millones.

LOS PEDIDOS DE ELÉCTRICOS CRECEN UN 39% EN EUROPA

En contraste con la caída de las ventas globales, Volkswagen destacó el comportamiento de la demanda en Europa. La entrada de pedidos aumentó un 4% entre enero y septiembre, hasta los 3 millones de vehículos.

Los pedidos de modelos totalmente eléctricos crecieron un 39%, mientras que la cartera total de pedidos europea se situó en aproximadamente 1,1 millones de unidades al cierre de septiembre, un 11% más que a finales de 2025.

Los vehículos eléctricos representaban alrededor del 40% de esa cartera. Además, la familia Electric Urban Car Family acumulaba unos 150.000 pedidos, según los datos facilitados por el grupo.

El director financiero y de operaciones de Volkswagen Group, Arno Antlitz, advirtió de que los resultados de los nueve primeros meses ponen de manifiesto la necesidad de actuar con "rapidez y decisión" para mejorar la rentabilidad.

El directivo destacó el impacto de los aranceles estadounidenses, la contracción del mercado chino y el aumento de la competencia en Europa, al tiempo que subrayó que el margen operativo del 3,8% antes de partidas extraordinarias limita la capacidad de inversión del grupo.

"El éxito comercial de nuestros vehículos eléctricos ejerce una presión adicional sobre nuestros beneficios, ya que actualmente ganamos menos con los vehículos eléctricos que con los de motor de combustión. Tras nueve meses, nuestro margen operativo sobre las ventas antes de partidas extraordinarias se sitúa en el 3,8%", ha resaltado Antlitz.

UN PLAN DE AHORRO DE 31.000 MILLONES

Para hacer frente a esta situación, Volkswagen mantiene su plan Future Plan, que contempla una reducción y simplificación de la gama de modelos, estructuras organizativas más sencillas, menores costes de los vehículos, una reducción de los gastos generales, una mayor eficiencia en las fábricas y un desarrollo tecnológico más rápido.

Estas medidas conforman un programa de costes de alrededor de 31.000 millones de euros, cuya aplicación rápida y consistente constituye una de las prioridades de la compañía.

En el apartado financiero, el flujo de caja neto de la división de Automoción alcanzó los 4.394 millones de euros hasta septiembre, un 144,5% más que los 1.797 millones del mismo periodo de 2025. La evolución estuvo impulsada principalmente por menores inversiones y medidas de gestión de la cartera.

La liquidez neta de esta división se situó en 32.982 millones de euros a 30 de septiembre, frente a los 31.008 millones registrados al cierre del ejercicio anterior.

PREVISIONES PARA EL CONJUNTO DEL AÑO

De cara al cierre de 2026, Volkswagen prevé unos ingresos de alrededor de 315.000 millones de euros y un margen operativo de hasta el 1%.

Para la división de Automoción, el grupo espera una ratio de inversión de entre el 11% y el 12%, un flujo de caja neto de entre 3.000 y 6.000 millones de euros y una liquidez neta de entre 32.000 y 34.000 millones.

La compañía advierte de que estas previsiones están sujetas a incertidumbres relacionadas con la situación macroeconómica, las restricciones al comercio internacional, las tensiones geopolíticas, la presión competitiva y la volatilidad de los mercados de materias primas, energía y divisas, además de los cambios regulatorios en materia de emisiones.

El escenario previsto asume que la situación arancelaria actual se mantiene sin cambios. Asimismo, el grupo señala que todavía no puede evaluar de forma fiable el posible impacto de una escalada del conflicto en Oriente Próximo.