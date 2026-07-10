Volkswagen Group reduce un 6% sus entregas en el primer semestre, hasta los 4,13 millones de unidades

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MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El Grupo Volkswagen entregó 4,12 millones de vehículos en todo el mundo durante el primer semestre de 2026, lo que supone un descenso del 6,3% respecto al mismo periodo del año anterior, lastrado principalmente por la fuerte caída de las ventas en China, donde las entregas retrocedieron un 25,9%.

En este sentido, el grupo germano se ha visto afectado por un contexto marcado por la debilidad del mercado chino, parcialmente compensado por el crecimiento registrado en Europa y Sudamérica y por la buena evolución de marcas como Skoda.

Asimismo, la publicación de las ventas se produce un día después de que la organización anunciara una importante reestructuración en sus planes para 2030, con una reducción del 10% de su capacidad de producción global, hasta situarla en 9 millones de vehículos anuales, un descenso progresivo de su variedad de modelos de hasta el 50% y una modificación de hasta el 75% de su oferta de producto.

LAS VENTAS EN CHINA SE REDUCEN UN 25,9%

Según los datos publicados por el consorcio alemán este viernes, el mercado chino cerró los seis primeros meses del año con 973.000 vehículos entregados, frente a los 1,31 millones registrados un año antes, consolidándose como el principal factor del retroceso global del fabricante.

En contraste, Europa y Sudamérica mantuvieron una evolución positiva. En Europa Occidental, las entregas aumentaron un 2,9%, hasta 1,74 millones de unidades, mientras que en Europa Central y del Este crecieron un 7,2%, hasta 292.600 vehículos.

Por su parte, Sudamérica registró el mayor crecimiento entre las principales regiones, con un incremento del 8,3% y 327.200 unidades comercializadas. Norteamérica, en cambio, retrocedió un 3,1%, hasta 447.500 vehículos, mientras que Asia-Pacífico (sin incluir China) cayó un 7,5%, con 145.300 unidades, y Oriente Medio y África descendió un 3,6%, hasta 191.700 vehículos.

Solo en el segundo trimestre, el grupo entregó 2,07 millones de vehículos, un 8,6% menos que entre abril y junio de 2025. El descenso volvió a estar condicionado por China, donde las ventas se desplomaron un 36,6%, hasta 424.300 unidades. No obstante, el fabricante registró avances en Europa Occidental (+1,8%), Europa Central y del Este (+6,7%), Norteamérica (+7,7%) y Sudamérica (+9,4%).

SKODA IMPULSA LAS VENTAS Y SEAT/CUPRA SE MANTIENEN ESTABLES

Por marcas, el grupo Core --integrado por Volkswagen Turismos, Skoda, Seat/Cupra y Volkswagen Vehículos Comerciales-- entregó 3,11 millones de vehículos en el primer semestre, un 5,9% menos que un año antes.

La marca Volkswagen Turismos continuó siendo la de mayor volumen, con 2,068 millones de unidades, aunque registró un descenso del 10,9%. En sentido contrario, Skoda volvió a firmar uno de los mejores comportamientos del grupo, con un crecimiento del 9,1% y 555.700 vehículos entregados. Volkswagen Vehículos Comerciales también avanzó un 7,1%, hasta 192.200 unidades.

Seat/Cupra mantuvo prácticamente estables sus resultados, con una ligera caída del 1%, hasta 299.700 vehículos.

AUDI Y PORSCHE CONTINÚAN PERDIENDO VOLUMEN

Dentro del grupo Progressive (726.900 unidades, -7,6%) Audi redujo sus entregas un 7,2% en el primer semestre, hasta 727.200 unidades, mientras que Bentley retrocedió un 13,6%, con 4.200 vehículos.

Lamborghini fue la excepción dentro de este bloque, al incrementar sus entregas un 4,6%, hasta 5.400 unidades. Por su parte, Porsche registró una de las mayores caídas del grupo, con un descenso del 16,5%, hasta 122.300 vehículos entregados en todo el mundo.

En la división Trucks/Traton, las entregas permanecieron prácticamente estables, con una caída del 1,1% hasta 151.500 vehículos. MAN destacó con un crecimiento del 8,3%, hasta 50.900 unidades, mientras que Scania aumentó un 0,8%, con 47.200 vehículos.

Por el contrario, International redujo sus entregas un 14,6%, hasta 29.500 unidades, y Volkswagen Truck & Bus descendió un 3,8%, hasta 23.800 vehículos.

LAS VENTAS DE ELÉCTRICOS CAEN CASI UN 6%

El grupo Volkswagen ha comercializado 438.500 unidades 100% eléctricas en el primer semestre del año 2026, lo que se corresponde con una caída del 5,8% con respecto a los datos registrados por la compañía en el mismo periodo de 2025.

Estos datos se fundamentan principalmente por la fuerte caída de las ventas en la matriz, que ha recortado sus entregas en el semestre en un 28,2%, con 138.300 matriculaciones en todo el mundo y representando casi la mitad de las ventas del grupo 'Core' que acumula 317.900 operaciones (-3,3%).

A destacar aquí, el desempeño de la marca Skoda con 108.200 registros de modelos eléctricos a nivel mundial con un aumento del 48,3% en los primeros seis meses del año. Las españolas Seat/Cupra también registran números en positivo con 40.300 ventas en el semestre (+7,2%), mientras que la gama de Vehículos comerciales avanza un 22% con 31.100 entregas.

El mercado europeo volvió a ser el espacio principal de ventas para el grupo germano con 377.000 matriculaciones en los primeros seis meses (+8,4%) que le hacen ser el grupo automotriz más fuerte en el mercado europeo.