Volkswagen inicia la preventa del ID. Cross con autonomía urbana de 324 km, desde 20.500 euros - VOLKSWAGEN

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca automovilística alemana Volkswagen ha iniciado la preventa de su nuevo SUV eléctrico ID. Cross equipado con la nueva batería de 37 kWh de capacidad neta.

Esta versión de acceso está pensada para "trayectos urbanos y desplazamientos diarios de ida y vuelta al trabajo", parte de un precio de salida desde 20.500 euros con campañas y descuentos comerciales incluidos.

Tras el estreno mundial del modelo a mediados de julio con una batería inicial de 52 kWh, la firma amplía la oferta con esta variante de 37 kWh que reduce los costes de adquisición y uso, ofreciendo una autonomía homologada en ciclo WLTP de hasta 324 kilómetros.

La nueva batería admite recarga rápida en corriente continua de hasta 90 kW, lo que permite recuperar del 10% al 80% de la carga en aproximadamente 23 minutos.

El nuevo ID. Cross con batería de 37 kWh está disponible en dos niveles de potencia de propulsión: 85 kW (116 CV) y 99 kW (135 CV), alcanzando en ambos casos una velocidad máxima de 160 km/h para garantizar su solvencia en autopista. Asimismo, la gama se articula en torno a tres acabados: Match, Life y Style.

En materia de equipamiento, la variante de acceso 'Match' incorpora de serie sensores de aparcamiento delanteros y traseros y conectividad 'App Connect' para smartphones.

Por su parte, los niveles superiores permiten añadir tecnologías avanzadas como el asistente de conducción predictiva 'Connected Travel Assist', sistema de sonido Harman Kardon, techo solar panorámico o asientos eléctricos con masaje.