Volkswagen lanza el Tiguan Edition 20 para conmemorar las dos décadas de su SUV más vendido en el mundo

Volkswagen lanza el Tiguan Edition 20 para conmemorar los 20 años de su SUV más vendido en el mundo - VOLKSWAGEN

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen ha presentado el nuevo Tiguan Edition 20, una serie especial con la que conmemora las dos décadas de uno de sus modelos de mayor éxito comercial y que ya está disponible para pedidos en Alemania con un precio de partida de 48.180 euros para la versión 1.5 TSI de 150 CV con motorización gasolina.

Igualmente, la firma germana ofrecerá esta edición especial con todas las motorizaciones disponibles (híbrido, eléctrico e híbrido enchufable) para el acabado Life a partir de 150 caballos de potencia.

La compañía ha señalado que el Tiguan supera los nueve millones de unidades vendidas en todo el mundo desde su lanzamiento en 2007 y se mantiene como el modelo más vendido del Grupo Volkswagen desde 2017.

La edición conmemorativa toma como base el acabado 'Life' e incorpora elementos estéticos específicos, entre ellos el paquete exterior 'R-Line', una nueva pintura exclusiva Maple Red metalizada, llantas de aleación de 19 pulgadas, molduras y detalles identificativos de la serie especial tanto en el exterior como en el habitáculo.

UN REPASO DE LA HISTORIA DEL TIGUAN

El Tiguan se reveló en el Salón del Automóvil de Los Ángeles del año 2006 hasta la actual tercera generación, lanzada en 2024. Durante este periodo, el SUV ha incorporado nuevas tecnologías de asistencia a la conducción, sistemas de propulsión electrificados y versiones híbridas enchufables con autonomías eléctricas superiores a los 100 kilómetros.

Asimismo, la marca ha recordado que el Tiguan se produce actualmente en Alemania, México y China y se comercializa en más de 60 países. La producción anual del modelo ha pasado de unas 120.000 unidades en su primer año de comercialización a cerca de 911.000 vehículos en 2019, consolidándose como uno de los pilares de la gama SUV del fabricante alemán.