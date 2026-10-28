Volkswagen Navarra mantiene su previsión de producir 360.000 coches en 2027 gracias a Epiq y ID. Cross

PAMPLONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La fábrica de Volkswagen Navarra prevé producir alrededor de 360.000 vehículos en 2027, una cifra con la que aspira a superar sus registros históricos, tras completar la adaptación de sus instalaciones a la fabricación de coches eléctricos.

La previsión de crecimiento está acompañada de un aumento de la plantilla, que podría alcanzar los 6.000 trabajadores durante el primer trimestre del próximo año, así como de la incorporación de un turno adicional los sábados por la mañana.

La planta de Landaben afronta esta nueva etapa. A los vehículos de combustión que fabrica actualmente se han sumado el Skoda Epiq, cuyo lanzamiento tuvo lugar en junio de 2026, y el Volkswagen ID. Cross, cuya producción comenzó hace escasamente un mes.

La dirección de la fábrica ha destacado que las previsiones para el próximo ejercicio se sitúan en torno a los 360.000 vehículos, aunque ha señalado que la producción final dependerá de la evolución del mercado. El incremento previsto permitiría recuperar el volumen de actividad después de las interrupciones programadas durante las obras de adaptación de las instalaciones y de la pérdida de producción desde la pandemia por la menor demanda del mercado.

En este contexto, la fábrica prevé habilitar un turno adicional los sábados, de 6.00 a 14.00 horas, para responder al aumento de la demanda. La ampliación de la actividad también tendrá repercusión en el empleo: después de cerrar el pasado ejercicio con unos 4.800 trabajadores, Landaben espera finalizar el año con unos 5.600.

La previsión es alcanzar los 6.000 trabajadores durante los primeros meses de 2027, en paralelo al aumento de la capacidad productiva.

CUARTA FÁBRICA MUNDIAL DE LA MARCA POR PRODUCCIÓN

Volkswagen Navarra se situó el pasado año como la quinta fábrica del mundo de la marca por volumen de producción y ha escalado hasta la cuarta posición durante el presente ejercicio. La planta aspira a alcanzar el tercer puesto el próximo año, de acuerdo con los datos expuestos por sus responsables.

La fábrica produce actualmente unos 1.438 vehículos diarios, con un ritmo aproximado de uno cada 54,6 segundos, unos indicadores que, según la dirección, la colocan entre las instalaciones más productivas del grupo.

La planta alcanzó su récord histórico en 2011, con 353.353 vehículos fabricados, mientras que en 2019 registró otro de sus principales hitos, con una producción de 320.000 unidades.

En febrero de 2025, Landaben superó los diez millones de vehículos fabricados desde el inicio de su actividad. Actualmente, el acumulado se sitúa por encima de los 10,3 millones de unidades.

La fábrica inició su actividad en 1966 y ha atravesado tres grandes etapas industriales: la de Authi, vinculada a la fabricación de modelos bajo licencia británica; la de Seat, que comenzó en 1975, y la de Volkswagen, iniciada en 1984 tras un acuerdo de colaboración. Desde entonces, la instalación ha incrementado su producción y su orientación exportadora de la mano del grupo alemán.

MÁS DE 100 MILLONES EN INVERSIONES INDUSTRIALES

El proceso de electrificación ha requerido importantes inversiones para adaptar las instalaciones a la fabricación de los nuevos modelos. Entre las principales actuaciones figuran la ampliación de la nave de chapistería, con una inversión superior a los 50 millones de euros, y la implantación de una nueva prensa, que ha supuesto otros 55 millones.

La planta ocupa una superficie de aproximadamente 1,6 millones de metros cuadrados y cuenta con áreas de prensas, chapistería, pintura, logística y montaje final, además de instalaciones específicas para los nuevos vehículos eléctricos.

Asimismo, está ejecutando obras para modificar el recorrido de las vías ferroviarias que atraviesan las instalaciones. El objetivo es que el tren circule por el perímetro de la fábrica, lo que facilitaría la circulación interna y permitiría disponer de mayor espacio para futuras ampliaciones. La previsión es que esta actuación entre en funcionamiento en aproximadamente un año, según ha explicado la entidad.

EL 90% DE LA PRODUCCIÓN SE DESTINA A LA EXPORTACIÓN

La actividad de Volkswagen Navarra mantiene una importante dimensión internacional. La planta trabaja con cerca de 600 proveedores de 29 países y destina alrededor del 90% de su producción a los mercados exteriores.

Alemania es el principal destino de los vehículos, seguida de Turquía, Italia, España y Francia. El transporte se realiza fundamentalmente por carretera y ferrocarril, con una media de entre nueve y diez coches por camión y alrededor de 200 unidades por tren, según los datos facilitados por la fábrica.

La dirección ha subrayado que la actividad industrial constituye una fuente de generación de riqueza y empleo para Navarra y para el conjunto de España, especialmente en un contexto de transformación de la industria automovilística europea.