Volkswagen pone a la venta el nuevo Caddy con un interior renovado y más equipamiento de serie - VOLKSWAGEN

Su precio parte desde 37.130 y 39.280 euros en las configuraciones de batalla normal y Maxi para clientes particulares MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen Vehículos Comerciales ha renovado el Caddy, con una actualización que incorpora cambios en el diseño exterior, un nuevo interior con mayor equipamiento tecnológico y una ampliación de los elementos incluidos de serie. Las preventas del modelo ya están abiertas con una garantía de cinco años de fábrica.

En cuanto al precio, el Caddy Turismo parte de 37.130 euros (desde 29.160 euros para autonómos y empresas) en la versión de batalla normal, mientras que el Caddy Maxi arranca en 39.280 euros (a partir de 30.870 euros con las desgravaciones para autónomos y empresas).

NUEVA TECNOLOGÍA Y LIGEROS CAMBIOS EN EL EXTERIOR

Entre las principales novedades del vehículo destaca la incorporación de una pantalla central independiente de 12,9 pulgadas, un cuadro de instrumentos Digital Cockpit Pro de serie en todas las versiones y una nueva bandeja de carga inalámbrica para teléfonos móviles con una potencia de hasta 25 vatios. Asimismo, los puertos USB-C delanteros aumentan su capacidad de carga hasta los 60 vatios por toma y los controles táctiles de climatización pasan a estar iluminados para facilitar su uso.

La actualización también afecta al exterior, donde el fabricante introduce un nuevo paragolpes delantero, nuevos faros y una firma lumínica renovada, además de cuatro nuevos colores de carrocería metalizados y diseños inéditos de llantas de entre 16 y 18 pulgadas.

El nuevo Caddy estará disponible en las versiones Origin, Outdoor y California, además de las variantes Cargo, Turismo y Flexible, tanto con batalla estándar como Maxi. La gama podrá elegirse con motorizaciones diésel o eHybrid (híbrida enchufable), esta última con una autonomía total superior a 620 kilómetros y hasta 122 kilómetros en modo exclusivamente eléctrico.

Volkswagen destaca además la versatilidad del modelo, que mantiene diferentes configuraciones para el transporte de pasajeros y mercancías, con versiones de cinco a siete plazas, una capacidad de remolque de hasta 1.500 kilogramos y soluciones específicas para el uso profesional y familiar. La oferta incluye también el Caddy California, la variante camper de la gama, equipada con cama desmontable y una cocina trasera opcional.