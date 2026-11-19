Volkswagen presenta el nuevo T-Roc R, con más prestaciones, tracción total y desde 54.170 euros - VOLKSWAGEN

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen ha presentado mundialmente el nuevo T-Roc R, la versión más deportiva y exclusiva de su todocamino compacto, que desarrolla una potencia de 333 caballos de potencia gracias a un nuevo motor de gasolina turboalimentado con tecnología microhíbrida de 48 voltios y que incorpora la etiqueta ECO, con un precio de partida desde 54.170 euros en España.

Volkswagen abrirá los pedidos del nuevo T-Roc R a partir de la próxima semana y prevé que las primeras unidades lleguen durante el primer trimestre de 2027.

El nuevo modelo, que llega un año después del lanzamiento de la actual generación del T-Roc, combina este sistema de propulsión de 245 kW (333 CV) con una transmisión automática DSG de doble embrague y siete velocidades y tracción total 4Motion con tecnología R-Performance Torque Vectoring.

El T-Roc R acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en cinco segundos, gracias también a la función Launch Control, y alcanza una velocidad máxima limitada electrónicamente de 250 km/h. El sistema de propulsión mild hybrid, desarrollado sobre la base del motor EA888 evo5, incorpora tecnología de 48 voltios, que Volkswagen utiliza por primera vez en uno de sus modelos R. Entre sus particularidades figura un compresor accionado eléctricamente que mejora la respuesta a bajas revoluciones y aumenta el par motor.

Asimismo, el sistema permite recuperar energía durante las frenadas y deceleraciones, además de desconectar el motor en determinadas situaciones mediante la función de navegación a vela para reducir el consumo de combustible.

La marca anuncia un gasto combinado provisional de entre 7,9 y 8,3 litros cada 100 kilómetros y unas emisiones de CO2 de entre 181 y 190 gramos por kilómetro.

TRACCIÓN TOTAL Y CHASIS DEPORTIVO ADAPTATIVO

En el apartado dinámico, el nuevo T-Roc R equipa el sistema de tracción total 4Motion con R-Performance Torque Vectoring, que distribuye la fuerza entre los ejes delantero y trasero y también entre las dos ruedas posteriores mediante un diferencial trasero desarrollado por Volkswagen R.

El modelo incorpora de serie un chasis deportivo adaptativo DCC, con suspensión delantera McPherson y trasera multibrazo, además de dirección progresiva y un sistema de frenos R-Performance de 18 pulgadas.

Entre sus modos de conducción destaca el perfil Race, que puede activarse mediante un botón específico 'R' situado en el volante y modifica los parámetros del chasis, la dirección y la tracción total para ofrecer una respuesta más deportiva. También incluye los perfiles Special y Drift.

DISEÑO EXCLUSIVO Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

En el apartado estético, el nuevo T-Roc R incorpora elementos específicos de Volkswagen R, entre ellos un paragolpes delantero de diseño deportivo, un difusor trasero propio y un sistema de escape con cuatro salidas. Opcionalmente, se podrá equipar un escape de titanio más ligero firmado por Akrapovi.

De serie, monta llantas de aleación de 19 pulgadas, aunque también estarán disponibles unas llantas forjadas Warmenau de 20 pulgadas. El sistema de frenos cuenta con pinzas pintadas en azul.

En el interior, destaca el volante R-Performance con levas de cambio y botón de activación del modo 'R', así como los asientos deportivos con tapicería específica, logotipos 'R' en azul y pespuntes de contraste en el mismo color.

El Digital Cockpit Pro incorpora funciones específicas, como un cuentarrevoluciones, recomendaciones de cambio de marcha, cronómetro de vueltas mediante GPS, acelerómetro e información sobre el reparto del par de la tracción total.

Además, Volkswagen ha incluido un sistema de arranque con un régimen elevado que puede alcanzar brevemente las 3.000 revoluciones por minuto, acompañado de un sonido específico del escape.

La gama de colores incluye el exclusivo Azul R metalizado, además de Amarillo Canario, Blanco, Gris Lobo metalizado y Negro Grenadilla metalizado.