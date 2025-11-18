Volkswagen, primera marca en recibir el premio 'Volante de Oro' en Golf, ID.7 GTX, Tayron y T-Roc.

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fabricante alemán Volkswagen se ha convertido en la primera marca en recibir el premio 'Volante de Oro' en cuatro categorías distintas al haber sido galardonados sus modelos Golf GTI Edition, el ID.7 GTX Tourer, el Tayron y el nuevo T-Roc, por la revista especializada del motor 'Auto Bild' y el periódico 'Bild am Sonntag'.

El Golf GTI Edition se ha impuesto en la categoría compacta frente a sus competidores eléctricos. Volkswagen celebrará el 50 aniversario del GTI el próximo año y lanzará el modelo de producción más potente de la historia del GTI: el Golf GTI Edition 50, con 239 kW (325 CV) de prestaciones.

De su lado, el ID.7 GTX Tourer ha triunfado en la categoría de berlinas de lujo frente a dos modelos de fabricantes alemanes de alta gama. Este modelo es el primer coche familiar totalmente eléctrico de Volkswagen, con un espacio generoso, una gran comodidad de viaje y una tracción a las cuatro ruedas con dos motores de 250 kW (340 CV) de potencia.

El nuevo Tayron se alza con el premio al mejor coche familiar, superando a dos SUV de la República Checa y Suecia. El nuevo Tayron es un SUV espacioso y versátil que se sitúa entre el Tiguan y el Touareg. Disponible con siete plazas y en las versiones híbrida e híbrida enchufable, ofrece 204 CV y 272 CV de potencia, respectivamente.

Por último, el nuevo T-Roc, que estará disponible en los concesionarios a partir de esta semana, ha recibido el premio editorial al 'Mejor coche por debajo de 40.000 euros' que está disponible en motorizaciones gasolina disel, así como en edición 'mild-hybrid'.

"Cuatro Volantes de Oro a la vez: somos la primera marca en lograrlo. Estoy increíblemente orgulloso de todo el equipo de Volkswagen. Estos premios son una señal importante de que vamos por buen camino con nuestra estrategia 'Volkswagen Boost 2030'. Nuestro objetivo es claro: queremos convertirnos en el fabricante líder en tecnología. El próximo año lanzaremos seis nuevos modelos", ha expresado tras la consecución de estos premios el consejero delegado de Volkswagen, Thomas Schafer.